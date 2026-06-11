Grootste EV-merk ter wereld: ‘Binnen 5 jaar de grootste autofabrikant’

BYD heeft wat knaps neergezet. Het Chinese merk ging vorig jaar over Tesla heen om de grootste EV-maker ter wereld te worden. Ook droomt het merk van een Formule 1-team . Daar houden de dromen van Build Your Dreams niet op. De boodschap aan de gevestigde orde in autoland was niet mis te verstaan: BYD is binnen nu en vijf jaar de grootste autofabrikant ter wereld.

Degene die zo hoog van de toren blaast is niemand minder dan oprichter en topman Wang Chuanfu. "We bouwen aan het meest krankzinnige groeiscenario in de geschiedenis van de auto-industrie’’, zegt hij. Volgens Chuanfu is de overgang van budgetmerk uit China naar absolute wereldleider geen kwestie van of, maar van wanneer het merk de grootste is.

Waar staat BYD nu?

Om te begrijpen hoe megalomaan de uitspraken van Wang Chuanfu zijn, moeten we kijken naar de huidige verhoudingen. BYD is Tesla dus voorbij: de Chinezen zetten 2,3 miljoen EV’s weg in 2025 terwijl Tesla niet verder kwam dan 1,6 miljoen auto’s. Tel de hybride BYD’s bij de EV’s op en je komt op een totaal van 4,6 miljoen auto’s.

Voor de nummer 1 spot moet BYD het echter ook opnemen tegen merken die het juist van de verkoop van benzineauto’s en hybrides moeten hebben. Zo was ook in 2025 Toyota het allergrootste automerk ter wereld. Het Japanse merk verkocht 11,21 miljoen auto’s. Da’s ruim 2,5 keer zoveel als BYD.

De mondiale top 10 autoverkoop van 2025

Toyota - 11,21 miljoen auto’s Volkswagen Group - 8,68 miljoen auto’s Hyundai-Kia - 7,27 miljoen auto’s General Motors - 6,18 miljoen auto’s Stellantis - 5,4 miljoen auto’s BYD - 4,6 miljoen auto’s SAIC Motors - 4,5 miljoen auto’s Ford - 4,4 miljoen auto’s Geely - 4,1 miljoen auto’s Honda - 3,3 miljoen auto’s

Het lijstje hierboven geeft wel aan dat BYD nog een lange weg te gaan heeft. Om Toyota binnen vijf jaar te passeren, moet BYD zijn productiecapaciteit bijna verdrievoudigen. Dat lijkt me wat ambitieus. Zelfs als je afgelopen jaar 145 procent meer hebt verkocht dan in 2024.

Hoe gaat BYD dit voor elkaar krijgen?

De Chinezen hebben ook al een plan om nog meer te verkopen. Het merk stapt af van puur exporteren; er wordt ingezet op deep localization. BYD bouwt momenteel in rap tempo fabrieken in Europa, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Aan de andere kant zet BYD in op autonoom rijden. De oprichter claimt dat BYD technisch gezien klaar is om Level 3 en Level 4 autonoom rijden uit te rollen zodra de wetgeving het toestaat. Of dat de verkopen nou gaat boosten in Europa moet blijken.

Denk jij dat BYD met deze cijfers in het achterhoofd over vijf jaar inderdaad groter is dan Toyota, of overschat topman Wang Chuanfu de bereidheid van de wereldwijde consument om massaal in een Chinees product te stappen? Laat je horen in de comments!

Via Autoblog.com

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