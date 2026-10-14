Grootste Gran Turismo 7-update is hier: dit verandert er!

We smachten allemaal natuurlijk naar de release van GTA 6. Tot die tijd kunnen we ons nog vermaken met Gran Turismo 7. Ontwikkelaar Polyphony komt net op tijd met een grote update om je GT-carrière weer op te pakken.

Op 15 oktober komt het eerste deel van de 'Spec IV’-update uit. Het is volgens de makers een van de grootste gratis uitbreidingen tot nu toe. Het eerste dat opvalt, is een nieuw introfilmpje wanneer je de game opstart. Geinig, maar er is nog veel meer. Laten we eens door de aanpassingen en toevoegingen lopen.

Nieuwe auto’s en gloednieuw circuit!

Zoals het bij een GT-update gaat, kunnen wat nieuwe modellen niet ontbreken. Deze keer komt daar een nieuw circuit bij: het Sportsland SUGO. Dit is in de echte wereld een het testcircuit van Yamaha in Murata, Japan. Op het terrein bevinden zich in totaal vier circuits: een stratencircuit, een motorcross-circuit, een trial-parcours en een kartbaan.

De nieuwe auto’s in GT 7 zijn de Ferrari F355 Berlinetta, Mazda RX-VISION GT3 EVO, Xiaomi Vision Gran Turismo, Citroën 2CV 6 Charleston, Honda Civic Si Group A version, Honda Step WGN Spada Premium Line.

Oude klassiekers scoren

Voor wie dol is op oldtimers en klassiekers voegt Polyphony Digital twee handige nieuwe functies toe om zeldzame modellen op te sporen. Ieder automerk krijgt een Vintage-sectie in het Brand Central met auto’s van het bouwjaar 2000 of daarvoor. Vanuit deze sectie kun je direct doorschakelen naar 'Legendarische auto's' en de tweedehandsdealer om tot de koop over te gaan.

Heb je de hoofdstory van de game uitgespeeld, dan kun je de hulp inschakelen van de 'Autospecialist'. Je geeft eenvoudig het gewenste model, de kleur en de staat van de auto aan die je bij Vintage hebt gevonden, waarna de specialist voor jou op pad gaat om het voertuig te traceren. Afhankelijk van je collectieniveau kun je tot wel vier van deze zoekbestellingen tegelijk laten lopen.

Collectieniveau en Wereldcircuit-events

Over dat collectieniveau gesproken: het maximale level gaat na de update omhoog van 70 naar level 90. Daarnaast zijn er drie nieuwe menu’s in het Café te vinden: [Extra Menu 55] Collectie: Supersnelle EV's (vrij te spelen vanaf collectieniveau 75), [Extra Menu 56] Collectie: Getunede GT-R's (vrij te spelen vanaf collectieniveau 80) en [Extra Menu 57] Collectie: Le Mans-winnaars (vrij te spelen vanaf collectieniveau 90).

Ook de actie op de Wereldcircuits wordt uitgebreid. De nieuwe races zijn:

Sunday Cup: Autopolis International Racing Course - Kort

European Sunday Cup 400: SUGO International Racing Course

Vision Gran Turismo Trophy: Spa-Francorchamps

European Clubman Cup 600: Dragon Trail - Kust (omgekeerd)

World Touring Car 600: SUGO International Racing Course

World Touring Car 800: SUGO International Racing Course

Voor de virtuele fotografen worden bovendien Angeles Crest Highway en Sportsland SUGO toegevoegd als uitgelichte locaties in de Scapes-fotomodus.

Deel 2 volgt snel

In december volgt Spec IV (Deel 2) al. Daarin kunnen gamers nog eens zes extra auto's verwachten (waaronder de geliefde BMW M5 E60 met V10!), de terugkeer van het klassieke circuit Autumn Ring, een toegankelijke Familie-modus, Shuffle Races en Online Drift Trials. Zin in!

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