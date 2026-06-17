Waarom vitale installatiebusjes Amsterdam definitief de rug toekeren

Het Amsterdamse anti-auto-beleid eist een pijnlijk slachtoffer. Eerder was er al felle kritiek op de nieuwe regelgeving in de stad, vooral omtrent de milieuzones en het gebrek aan parkeergelegenheid. Hierdoor zouden klusjesmannen moeilijker de binnenstad kunnen betreden. Het is nu zelfs zover gekomen dat één van de grootste installateur van Nederland niet meer in Amsterdam gaat werken.

Het bedrijf Feenstra neemt per direct geen nieuwe klanten meer aan in het centrum van de hoofdstad. Niet vanwege het karakter of het accent van de inwoners, maar omdat het simpelweg onmogelijk geworden om de stad nog fatsoenlijk te bereiken. De installateur had al creatieve oplossingen geprobeerd zoals tuktuks, elektrische bakfietsen en Biro’s, maar het mocht niet baten.

© Foto: Feenstra

Onprettig én onveilig

Een woordvoerder van het bedrijf vertelt het verhaal achter de Amsterdam-boycot aan De Telegraaf . Volgens hem is er een 'stapeling van gemeentelijke belemmeringen' die het werk voor de monteurs ondoenlijk maakt. ‘’Monteurs zijn steeds vaker langdurig onderweg door beperkte bereikbaarheid, afsluitingen en verplichte omrijroutes. Tegelijkertijd is parkeren in grote delen van de binnenstad niet of nauwelijks mogelijk, en is er geen garantie op een plek in de buurt van de klant’’, zegt hij.

Doordat de Amsterdamse klanten lastig te bereiken zijn, is Feenstra zelfs bang voor ‘’zeer onveilige situaties’’. Je moet daarbij denken aan een gaslek of koolmonoxide melding. ‘’Deze verantwoordelijkheid kunnen en willen wij niet nemen’’, besluit het bedrijf.

Eerste van velen?

In de Amsterdamse gemeenteraad heerst bezorgdheid. ‘’Voor zover bekend is Feenstra de eerste, we zijn bang dat het niet de laatste zal zijn’’, zegt Stef Keij van JA21. Ook het CDA vindt dat de stad het signaal dat vitale busjes de stad niet meer in kunnen serieus moet nemen.

Verkeerswethouder Elise Moeskops (D66) toont zich echter onbewogen door het vertrek van de installatiereus. Hoewel ze het besluit 'heel vervelend' noemt, vindt ze dat de politiek er ook weer niet een te groot probleem van moet maken. Nee, dit biedt juist kansen voor kleine ondernemers volgens Moeskops: ‘’Voorlopig is er echt wel voldoende aanbod.’’

Ondertussen denderen de Amsterdamse autootje-pesten-plannen gewoon hard door. Het huidige college is van plan om nóg eens 10.000 extra parkeerplaatsen in de stad op te doeken en de bekende parkeergarage bij de Bijenkorf definitief te sluiten. Daarnaast schieten de tarieven voor een parkeervergunning volgend jaar fors omhoog. Wie in de grachtengordel woont en straks een haperende cv-ketel of een gaslucht ruikt, moet dus maar hopen dat de lokale fietsenmaker ook handig is met een steeksleutel.

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