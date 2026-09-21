Het is zo ver: politie zet drones in tegen verkeersovertreders

Je dacht misschien dat je tijdens het autorijden alleen maar op de weg hoefde te letten. Schattig. De politie heeft inmiddels een extra dimensie toegevoegd aan het verkeerstoezicht, namelijk: de lucht. In Amsterdam is de afgelopen maanden getest met een politiedrone die automobilisten vanuit de lucht in de gaten houdt. Het wordt steeds leuker.

Je ziet hem waarschijnlijk niet

Het is lekker eenvoudig. Gooi een flinke drone boven de snelweg en laat die lekker meekijken met wat automobilisten uitspoken. Zodra de dronepiloot iets ziet wat niet door de vingers kan, kan dat vanuit de lucht worden vastgelegd.

Het gaat onder meer om het negeren van een rood kruis, achteruitrijden op de snelweg (daar heb je natuurlijk dagelijks last van) en het gebruik van een puntstuk of verdrijvingsvlak alsof het een extra rijstrook is. Voor nu...

Vooral die rode kruizen vindt de politie vervelend. Die worden volgens de Amsterdamse verkeerspolitie nog veel te vaak genegeerd. Dat is niet alleen zuur voor de verkeersveiligheid, maar dat betekent ook dat agenten die bijvoorbeeld bij een ongeval hulp verlenen, ondertussen hun aandacht moeten verdelen over automobilisten die blijkbaar denken dat een rood kruis voor de lol is.

Met de drone kan dat dus anders. Het apparaat wordt door twee piloten bediend. De ene zorgt dat het ding daadwerkelijk in de lucht blijft hangen, terwijl de andere de camera bedient. Zodra er iets gebeurt, wordt het bewijs vastgelegd.

Geen Big Brother, zegt de politie

En hier wordt het natuurlijk echt mooi. De politie kondigde de proef aan met de niet-zo-subtiele-maar-wel-misselijkmakende boodschap: “Jij ziet ons niet, wij jou wel”. Je kan je voorstellen dat dit nou niet bepaald in de smaak viel bij de automobilisten. En geef ze eens ongelijk.

Op Instagram kwamen honderden reacties binnen. Sommige mensen vinden het een goede manier om gevaarlijke overtredingen aan te pakken, anderen vinden het vooral dystopisch.

De politie benadrukt natuurlijk dat de drone niet zomaar iedere bestuurder zit te filmen. Een overtreding moet door de piloot zelf worden waargenomen voordat er een foto voor het proces-verbaal wordt gemaakt. Wie zich gewoon aan de regels houdt, hoeft volgens de politie dus niets te vrezen. Gelukkig maar, anders krijg je straks nog een boete omdat je tijdens het autorijden drie keer naar je navigatie keek.

Amsterdam was pas het begin

En natuurlijk bleef het niet bij gewoon een paar rondjes vliegen om te kijken hoe het ding werkt. Bij een controle bij de Coentunnel zijn inmiddels al de nodige verkeersovertredingen geconstateerd én bekeurd. De vliegende verkeersagent heeft zijn eerste portie haat dus al te pakken.

De proef in Amsterdam is ondertussen al klaar en volgens de politie succesvol verlopen. Het Openbaar Ministerie heeft de werkwijze uiteraard al goedgekeurd. Daardoor kan de methode ook elders in Nederland worden ingezet.

Mocht je dus altijd in de spiegels kijken of er politie achter je aan zit. Tegenwoordig is het dakraam je beste vriend. Mits je die hebt.

En beste vrienden, onthoud: jij ziet hem misschien niet, maar hij ziet jou wel.

Via: NOS

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