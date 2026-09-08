Politie rolt groot netwerk luxeautodieven op in haven Rotterdam

De politie in Nederland heeft in samenwerking met hun Litouwse collega's weer puik werk kunnen verrichten in de haven van Rotterdam. Het bleek dat er al een tijdje een groep criminelen actief is die het heeft gemunt op luxueuze auto's die gestolen worden en uit de EU worden gesmokkeld. Daar is nu een stokje voor gestoken.

Het initiatief om de haven van Rotterdam nauwlettend in de gaten te houden kwam vanuit Litouwen. De criminelen kwamen namelijk uit allerlei ex-Sovjetrepublieken, waaronder Litouwen. Daar was één van de deelnemers al veroordeeld voor een soortgelijke constructie in eigen land, dus gingen alle stoplichten op rood toen bleek dat deze persoon betrokken was.

Gestolen leaseauto's

Het zou gaan om luxueuze auto's die in een leaseconstructie zitten. Het lijkt erop dat er een leasecontract wordt afgesloten op de auto's in kwestie, waarna de persoon die 'm leaset de auto doorsluist naar de haven. Daar verdwijnt de auto naar een land hier ver vandaan om nooit meer gezien te worden. Hierdoor zijn al meerdere Duitse leasemaatschappijen hun auto's kwijtgeraakt.

Onderschept

Door het onderscheppen van een lopende 'export' wist de politie in de haven van Rotterdam beslag te leggen op de auto's die anders zouden zijn verdwenen. Toen konden verbanden gelegd worden met andere auto's in een leaseconstructie die illegaal verkocht werden. Ook werd de link gelegd met een Litouws bedrijf dat zich vanuit Litouwen schuldig maakte aan dezelfde overtreding. Kortom: een enorm circuit met een hoop betrokken personen en bedrijven, wat nu allemaal uit de lucht gehaald kon worden. De in beslag genomen auto's zouden onder meer een Mercedes-AMG G63 en een Rolls-Royce Cullinan betreffen.

Niet alleen konden de in beslag genomen luxeauto's weer teruggegeven worden aan de leasemaatschappijen, ook konden een paar reeds geëxporteerde auto's gevonden en teruggenomen worden. Deze kunnen zo natuurlijk weer terug naar hun rechtmatige eigenaar, de Duitse leasemaatschappijen. Eind goed, al goed. Hoop je dan.