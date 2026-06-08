Dit is hoe ver de nieuwste EV's ECHT komen in 2026

Als je écht wil weten hoe ver een elektrische auto komt in de praktijk, dan moet je in Noorwegen zijn. Twee keer per jaar organiseert de Noorse autoclub NAF (Norges Automobil-Forbund) een groot onderzoek genaamd El Prix. De resultaten van de zomertest 2026 zijn kortgeleden bekendgemaakt. Laten we eens kijken wat ons opvalt.

De omstandigheden tijdens de testrit op 3 juni 2026 waren nagenoeg perfect: droge wegen en een milde temperatuur rond de 18 graden Celsius. De route is een gezonde mix van stad, provinciale wegen en snelweg. Zodra de auto vermogen begint te weigeren, wordt de stand genoteerd.

BMW iX3 sloopt de 700 kilometer-grens

De absolute koning van de actieradius komt dit jaar uit Duitsland. De BMW iX3 haalde een monsterlijke praktijkscore van maar liefst 781 kilometer. De nummer twee, de Amerikaanse Lucid Gravity, moest met 720 kilometer al ruim van tevoren de handdoek in de ring werpen.

Chinezen tonen twee gezichten: XPeng viert feest, MG flopt

Minstens zo interessant als de absolute kilometers, is de afwijking ten opzichte van de fabrieksopgave (WLTP). De grote verrassing van de test is de XPeng X9. Deze gigantische Chinese MPV reed maar liefst 11,4% verder dan de officiële fabrieksopgave. In plaats van de beloofde 580 kilometer hield de zevenzitter het pas na 646 kilometer voor gezien.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we MG. De gloednieuwe MG IM6 flopte genadeloos. Waar de importeur 505 kilometer belooft, hield de auto er in de Noorse buitenlucht na 446 kilometer (een negatieve afwijking van 11,7%) al mee op.

Alle resultaten op een rij

Wat herbevestigt deze test? Dat WLTP-cijfers in de zomer prima haalbaar (en zelfs te overtreffen) zijn. Benieuwd hoe de kandidaten hebben gescoord? We hebben de resultaten uit de officiële NAF-grafieken hieronder in een tabel gezet, gerangschikt van de beste tot de slechtste afwijking in WLTP- en echte actieradius.