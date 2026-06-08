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Groot EV-onderzoek!

Dit is hoe ver de nieuwste EV's ECHT komen in 2026

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Redacteur Autoblog
Grote EV-rangetest: BMW iX3 zegeviert, Chinese MPV verrast

Als je écht wil weten hoe ver een elektrische auto komt in de praktijk, dan moet je in Noorwegen zijn. Twee keer per jaar organiseert de Noorse autoclub NAF (Norges Automobil-Forbund) een groot onderzoek genaamd El Prix. De resultaten van de zomertest 2026 zijn kortgeleden bekendgemaakt. Laten we eens kijken wat ons opvalt. 

De omstandigheden tijdens de testrit op 3 juni 2026 waren nagenoeg perfect: droge wegen en een milde temperatuur rond de 18 graden Celsius. De route is een gezonde mix van stad, provinciale wegen en snelweg. Zodra de auto vermogen begint te weigeren, wordt de stand genoteerd.

BMW iX3 sloopt de 700 kilometer-grens

De absolute koning van de actieradius komt dit jaar uit Duitsland. De BMW iX3 haalde een monsterlijke praktijkscore van maar liefst 781 kilometer. De nummer twee, de Amerikaanse Lucid Gravity, moest met 720 kilometer al ruim van tevoren de handdoek in de ring werpen.

BMW iX3 voorkant

Chinezen tonen twee gezichten: XPeng viert feest, MG flopt

Minstens zo interessant als de absolute kilometers, is de afwijking ten opzichte van de fabrieksopgave (WLTP). De grote verrassing van de test is de XPeng X9. Deze gigantische Chinese MPV reed maar liefst 11,4% verder dan de officiële fabrieksopgave. In plaats van de beloofde 580 kilometer hield de zevenzitter het pas na 646 kilometer voor gezien.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we MG. De gloednieuwe MG IM6 flopte genadeloos. Waar de importeur 505 kilometer belooft, hield de auto er in de Noorse buitenlucht na 446 kilometer (een negatieve afwijking van 11,7%) al mee op. 

MG IM6 sedan

Alle resultaten op een rij

Wat herbevestigt deze test? Dat WLTP-cijfers in de zomer prima haalbaar (en zelfs te overtreffen) zijn. Benieuwd hoe de kandidaten hebben gescoord? We hebben de resultaten uit de officiële NAF-grafieken hieronder in een tabel gezet, gerangschikt van de beste tot de slechtste afwijking in WLTP- en echte actieradius.

Model

WLTP-opgave (km)

NAF Testresultaat (km)

Afwijking

XPeng X9

580

646

+11,4

Kia EV2

308

325

+5,5

Mercedes-Benz GLB (EV)

563

593

+5,3

Mercedes-Benz GLC (EV)

643

665

+3,4

Hyundai Inster

360

373

+3,6

MG S6 EV

485

502

+3,5

Smart #5

540

556

+3,0

Dongfeng Vigo

340

348

+2,4

Kia PV5

412

420

+1,9

BMW iX3

770

781

+1,4

Mazda 6e

479

485

+1,3

Toyota bz4X

506

506

+/-

BYD Atto EVO

470

460

-2,1

Kia EV5

520

509

-2,1

Citroën Ë-C5 Aircross

513

500

-2,5

KGM Musso EV

379

369

-2,6

Changan Deepal S05

445

431

-3,1

Kia EV4

594

575

-3,2

Toyota C-HR+

607

587

-3,3

Lucid Gravity

748

720

-3,7

Polestar 3

625

601

-3,8

Mercedes-Benz CLA (EV)

708

675

-4,7

Hyundai Ioniq 9

600

566

-5,7

MG IM6

505

446

-11,7