Grote plug-in SUV heeft 428 pk en komt 1.000 kilometer ver!

De autoshow van Beijing is in volle gang en we zullen het weten ook. De persberichten van een Chinese autofabrikant vliegen ons om de oren! Ik pik er nu even het bericht van Chery Automobiles uit over de Jaecoo 8 SHS-P. Klinkt niet bijster interessant, tot je verder leest.

Deze plug-in hybride SUV is namelijk de grote broer van de op de Ford Puma na bestverkochte auto in het Verenigd Koninkrijk in Q1 van 2026, de Jaecoo 7. Behoorlijk indrukwekkend. De 8 moet net zo’n succes worden en krijgt daarom alle goodies die Chery te bieden heeft.

Specificaties

De krachtbron bestaat uit een 1,5-liter T-GDI verbrandingsmotor (geen motor van Hyundai en Kia, voor de duidelijkheid) en drie elektromotoren. Samen produceren ze 428 pk en 580 Nm. De sprint naar de 100 gaat daarmee in 5,8 seconden en stopt bij 180 km/u. Lang niet gek voor zo’n gebouw op wielen.

De elektromotoren halen stroom uit een 34,4-kWh accu, wat voor een PHEV vrij fors is. De batterij kun je snelladen, maar wel maar met 70 kW voor een 30-80-procent-tijd van 25 minuten. Valt een beetje tegen. Is de batterij eenmaal vol, dan kun je 134 kilometer elektrisch rijden.

Mag ook de benzinemotor meedoen, dan moet je tenminste 1.000 kilometer aan een stuk kunnen rijden. Doe je dit op de zuinigste manier, dan moet je een verbruik van maar 2,1 liter per 100 kilometer kunnen halen. Dit is door de WLTP gemeten, maar zoals we weten klopt die berekening niet echt. Maar toch: je kunt nu poggen met een verbruik van 1 op 48.

Uiterlijk

Qua styling is het veel van hetzelfde voor de 8. De grote ‘’watervalgrille’’ prijkt ook op de grote SUV met de merknaam er middenin en hij heeft een soort snor in de voorbumper. Je zult het ontwerp niet snel onderscheiden van andere Chinese merken, maar ik vermoed dat de doelgroep daar niet zo’n probleem mee heeft. Jaecoo waagt het trouwens ook nog om verzonken deurgrepen te gebruiken voor de Europese versie, wat in China inmiddels illegaal is.

Binnenin is het natuurlijk een displayparadijs. Er zijn twee grote schermen van 12,3-inch: een voor de bestuurder en een voor de infotainment. De Jaecoo 8 SHS-P heeft gewoon draadloze Apple CarPlay en Android Auto en een Qualcomm 8155-processor die moet zorgen voor vlugge bediening. Je kunt kiezen voor een vijf- of zevenzitter. Welke versie je ook kiest, als de achterbank(en) plat gaan, kun je 2.021 liter aan spullen kwijt. Ook met de zitplaatsen achterin omhoog zal de bagageruimte groot genoeg zijn, maar hoe groot precies weten we niet.

Jaecoo 8 SHS-P in Nederland

Het fijne nieuws voor de Nederlandse Chinese autokoper: ook de Jaecoo 8 SHS-P komt naar Nederland. De importeur verwacht ergens in mei - volgende maand dus al! - de eerste exemplaren in de showroom te hebben. Een vanafprijs wordt niet genoemd.