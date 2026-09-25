Grote terugroepactie: 2 miljoen Volkswagens kunnen onbestuurbaar worden

Volkswagen probeert er alles aan te doen om kosten te besparen en het laatste wat je dan wil is een grote terugroepactie. Toch is dat precies wat er nu gaande is bij Volkswagen. De Duitsers zijn genoodzaakt meer dan twee miljoen auto’s terug te roepen.

Het probleem zit ‘m in de stuurinrichting. Worst-case scenario? De auto wordt onbestuurbaar. Dat klinkt heel dramatisch, maar dat is al snel bij terugroepacties. In de praktijk zijn er nog geen ongelukken bekend en áls het mis gaat is de kans het grootst dat dit tijdens parkeren of manoeuvreren gebeurt. Dat is vervelend, maar je rijdt jezelf niet meteen dood.

Schroeven

Toch moet je als autofabrikant natuurlijk het zekere voor het onzekere nemen in dit soort situaties. Het is niet uitgesloten dat de stuurinrichting het begeeft op een bochtige bergweg. En dan wordt het pas echt vervelend. Het euvel zit ‘m overigens concreet in de schroeven van de spoorstang. Deze kunnen corroderen en uiteindelijk afbreken. Foutje, kan gebeuren…

De betrokken modellen zijn onder meer de Golf, de Tiguan, de T-Roc en de Touran. Helaas voor Volkswagen hebben ze er daar heel veel van gebouwd. Alleen in Duitsland worden er al bijna 900.000 auto’s teruggeroepen, meldt Auto Motor & Sport. Het gaat om modellen die gebouwd zijn tussen 2013 en 2024, dus als je Volkswagen ouder of jonger is, zit je sowieso safe.

Nederland

Hoeveel Volkswagens er in Nederland worden teruggeroepen is nog niet duidelijk. In het terugroepregister van de RDW kunnen we vooralsnog alleen de T-Roc terugvinden. Deze terugroepactie dateert al van februari, maar het lijkt wel om hetzelfde probleem te gaan. Bij dit soort gevallen wordt vaak stapsgewijs opgeschaald, dus het zou heel goed kunnen dat er binnenkort nog meer modellen in het terugroepregister verschijnen. We hebben de vraag uitgezet bij Pon.

Enfin, mocht jouw auto betrokken zijn, dan krijg je vanzelf een brief op de mat. Volkswagen schat de risico’s toch wel serieus in, want bij de T-Roc wordt verzocht om NIET meer te rijden totdat de reparatie is uitgevoerd. Als je toch gaat rijden, is het op eigen risico. Je kunt nog wel proberen om vervangend vervoer te vragen bij Pon, maar de kans is aanwezig dat je dan de rechter moet inschakelen.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover