Grote terugroepactie Volkswagen EV's treft duizenden Nederlanders

Elektrisch rijden is allemaal leuk, tot je accu plotseling besluit z’n eigen sauna te beginnen. Toevallig is precies dat nu een beetje een probleem bij Volkswagen, en dat vraagt natuurlijk om een terugroepactie.

Wat is er aan de hand?

Het schokkende probleem zit in de hoogvolt-accu. Eén of meerdere modules daarvan kunnen een productiefout hebben, waardoor de boel thermisch kan ontsporen. In normaal Nederlands: de accu kan oververhit raken. En ja, in het slechtste geval betekent dat vuur.

De RDW is er vrij duidelijk over en noemt het risico zelfs “ernstig”. Dat is geen vinkje dat je vaak ziet bij een recall, dus dan weet je wel hoe laat het is.

Even rustig aan met laden

Tot je langs de dealer bent geweest, is het advies heel simpel: laad de auto niet verder dan 80 procent en doe dat bij voorkeur buiten. Niet heel ideaal, maar wel verstandig als je geen zin hebt in een spontane barbecue op je oprit. Eigenaren hebben inmiddels een brief gehad of krijgen die binnenkort, met het vriendelijke verzoek om even langs te komen.

Duizenden auto’s in Nederland

Wereldwijd gaat het om 70.928 auto’s, waarvan er 4.840 in Nederland rondrijden. En het mooie is: geen enkele is nog gefixt. Iedereen mag dus nog even in de wachtrij aansluiten.

Het gaat om een flink deel van Volkswagens elektrische line-up. Rijd je in een ID.3, ID.4, ID.7 of ID. Buzz, dan is de kans aanwezig dat jouw auto erbij zit.

Dealer lost het op (hopelijk)

De oplossing ligt uiteindelijk bij de dealer. Die controleert de accu, repareert waar nodig en zet er nieuwe software op om het probleem in te dammen. Tot die tijd is het vooral een kwestie van een beetje voorzichtig omgaan met je laadgedrag.