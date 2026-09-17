Deze nieuwe Volvo’s kunnen er binnenkort echt komen

De komende jaren krijgen wij (en jij als je ook het autonieuws op de voet volgt) het druk met Volvo-nieuws. Het merk heeft zojuist de strategie tot 2030 bekendgemaakt. De plannen zijn behoorlijk ambitieus.

Volvo wil tussen nu en eind 2030 maar liefst 13 nieuwe modellen lanceren. Van de 13 geplande modellen zijn er zeven bestemd voor de westerse markt (Europa en Noord-Amerika) en zes specifiek ontwikkeld voor China. Daarbij moet moeder Geely helpen, maar ook een compleet aanbod. Vandaar de nieuwe modellen.

“Nieuwe segmenten onderzoeken’’

Volvo-baas Håkan Samuelsson heeft het in zijn presentatie over interessante zaken. Hij vertelt dat er veel klanten zijn die nog niet volledig elektrisch willen rijden. Daarom blijft het merk hybrides bouwen op een nieuwe generatie platformen. Het plan om volledig elektrisch te gaan is dus definitief in de prullenbak verdwenen.

Ook is er ruimte om "nieuwe segmenten te onderzoeken''. Dit soort uitspraken klinken heel leuk, maar moet je vaak met een korreltje zout nemen. Een nieuw segment kan zijn de XC60 niet alleen als PHEV, maar ook als Long Range hybride uitbrengen. Laten we daarom eerst eens kijken welke modellen er realistisch gezien gaan komen om vervolgens de pot zout weg te schuiven en te fantaseren over droom-Volvo's van de nabije toekomst.

Welke nieuwe Volvo’s komen eraan?

Van één model weten we vrij zeker dat ie er komt: de EX50 . Dit is in feite de opvolger van de EX40 (die nog maar net een update heeft gekregen) . Daarmee is het logisch om aan te nemen dat model 2 de EC50 is, de opvolger van de EC40 . Als Volvo deze lijn ook doortrekt bij de hybrides zijn modellen 3 en 4 de XC50 en C50.

Dan houden we nog drie modellen over. Twee daarvan kunnen Volvo-liefhebbers wel bekoren: een elektrische V60 en V70 . Volgens de geruchtenmolen wordt daar ook aan gewerkt. Samuelsson reageerde er als volgt op: We zijn ermee bezig. We kijken er niet alleen naar en ik denk dat het goed is om te zeggen dat we over een jaar of vijf niet enkel nog SUV's verkopen", hint.

Welke nieuwe Volvo willen wij zien?

Daarmee kom ik op zes modellen. Volvo kan het zichzelf makkelijk maken door een van de stations ook uit te brengen als Cross Country en zo aan zeven te komen. Die zou ik best graag willen zien: de (E)V60/70/90 Cross Country met moderne Thor-hamer-lampen als antwoord op de E-Klasse Estate All-Terrain en de A6 Allroad.

Een ander segment dat Volvo van mij mag onderzoeken is die van de (hot) hatchback. De V40 is al zeven jaar dood dankzij de komst van de XC40. Hoog tijd dus voor een comeback. Laat ze er dan maar meteen een nieuwe R-Design-versie van maken met een wat pittiger motortje, leuker onderstel en een driftmodus.

Tot slot zou ik het geweldig vinden als Volvo de stoute schoenen zou aantrekken om een gelimiteerd model te maken als eerbetoon aan de moeder aller Volvo’s: de 850 R . Maak er van mijn part 850 van en laat klanten kiezen of ze een een leuke vijfpitter willen of twee elektromotoren (ik heb al zo’n gevoel waar de meeste klanten voor gaan), hang er een groot prijskaartje aan en maak er zelfs nog een Jan Lammers-BTCC-uitvoering van voor de miljardairs en je laat mensen zien dat je toch nog wat Zweedse roots onder de Chinese identiteit hebt.

Welke Volvo zou jij graag willen zien voor 2030?

Hoofdfoto: VOLTO 850

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