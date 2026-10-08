Snelladen is eigenlijk overbodig, beweren Nederlandse EV-rijders

Als je genoeg actieradius hebt om van huis naar werk en weer terug te komen, waarom zou je dan onderweg nog bij een Fastned stoppen? Dat lijkt de grootste uitkomst uit het Nationaal Laadonderzoek 2026 waaruit blijkt dat meer dan drie kwart van de Nederlandse EV-rijders alleen thuis laadt, omdat hun auto dat mogelijk maakt.

In de wereld van elektrische auto's ligt op dit moment de nadruk op twee dingen: door technische verbeteringen krijgen EV's een steeds grotere actieradius en kunnen ze steeds sneller laden. Beide positieve ontwikkelingen, vooral als je veel kilometers op een dag moet afleggen. Maar in het dagelijks gebruik gaan de twee niet bepaald hand in hand, blijkt uit navraag van Vereniging Elektrische Rijders (VER), BOVAG en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder 2.400 Nederlandse EV-rijders in het Nationaal Laadonderzoek 2026.

Blijkbaar kan bijna iedereen thuisladen

Daaruit blijkt namelijk dat 76 procent van de ondervraagden helemaal niet bij de snelladers langs de snelweg stopt en vooral thuis via een eigen laadpaal laadt. 90 procent van die thuisladers heeft het ook nog eens goed voor met het overbelaste stroomnet, want die past een of meerdere vormen van slim laden toe.

Dat klinkt natuurlijk top, maar ligt vreemd genoeg wel precies in het tegenovergestelde van de verwachtingen van de aanbieders van snellaadpalen. Exploitanten als Fastned zien namelijk een heel andere ontwikkeling gebeuren. Zij zien een toename aan snellaadsessies die volgens hen te maken heeft met het gemakt dat de EV-rijder eruit haalt. Dankzij de stijgende laadsnelheden, daalt de tijd aan de snellader en zullen meer mensen dus even snel gaan laden, net als ze voorheen deden bij het tanken van de auto.

Het is natuurlijk ook ietwat opmerkelijk te noemen dat driekwart van de ondervraagden toevallig allemaal de optie hebben om thuis te laden. Dat zegt meer over de deelnemers dan over het bredere publiek en de adoptie van EV's hieronder. Een gemiddelde Amsterdammer of flatbewoner zal toch minder succes hebben om thuis te kunnen laden, laat staan het plezier hebben van een vaste parkeerplek voor de deur.

Investeren in en geld verdienen aan het eigen laadpunt

Het is ook best tekenend dat het overgrote deel nogal vooruitstrevend is in de investeringen die gedaan worden in de laadoplossing thuis. Bijna de helft heeft een dynamisch energiecontract, een kwart heeft een thuisbatterij en ruwweg een derde is bezig met de aanschaf van z'n ding. Ook ontvangt een 31 procent al ERE's en werkt nog eens 23 procent aan het bemachtigen van een laadpunt dat geschikt is voor ERE's. Dat alles terwijl slechts 11 procent van de thuisladers een kabel over de stoep trekt, wat dan ook nog eens 36 procent van het totaal aantal mensen is dat in de openbare ruimte ruimte laadt.

Het onderzoek lijkt vooral uit te wijzen dat de EV-rijdend Nederland die graag op feesten en partijen verkondigd dat hij zo goed bezig is met zijn elektrische auto, voornamelijk vermogend genoeg is om ook netjes op de oprit te laden.

Prijstransparantie voor iedereen

Gelukkig is er ook nog een bevinding waarvan we gokken dat elke EV'er er iets aan zou hebben als dit verbeterd wordt: er is een duidelijke wens voor meer prijstransparatie bij openbare laadpalen. 43 procent van de ondervraagden weet eigenlijk nooit van te voren wat ze per kWh moeten betalen bij een laadpaal. Daarom wil meer dan drie kwart van de ondervraagden dat prijzen op de laadpaal gecommuniceerd worden. 70 procent stelt dat dit ook moet gebeuren in de laadapp. Daarnaast zou je ook overal gewoon met de pinpas (of als het echt niet anders kan met een QR-code) moeten kunnen betalen.

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