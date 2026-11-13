GTA 6: alles dat je moet weten over auto's, tuning en autorijden
Grand Theft Auto VI is met afstand de grootste game ooit gemaakt. Zowel in impact als bestandsgrootte. Voor ons als autoliefhebbers zit de lol in GTA 6 hem natuurlijk in de autokant van het spel. Dit is alles wat we op dit moment weten over de auto’s in GTA VI.
Automerken in GTA 6
Nee, er zitten geen gelicentieerde, echte automerken in GTA 6. Net als in eerdere delen gebruikt ontwikkelaar Rockstar Games fictieve merken die een knipoog zijn naar de echte autowereld. Zo zijn de modellen waarop de auto’s in GTA 6 geïnspireerd zijn heel erg herkenbaar. De volgende merken zitten in ieder geval in Grand Theft Auto.
GTA automerk
Automerk in het echt
Albany
Cadillac / Buick / Lincoln
Annis
Nissan / Mazda
Benefactor
Mercedes-Benz
BF
Volkswagen
Bravado
Dodge / RAM / Chrysler / Plymouth
Brute
GMC / Chevrolet
Canis
Jeep
Coil
Tesla / Rimac
Declasse
Chevrolet / Oldsmobile / GM
Dinka
Honda / Acura
Dundreary
Lincoln / Mercury
Emperor
Lexus / Infiniti
Enus
Rolls-Royce / Bentley
Fathom
Infiniti
Gallivanter
Land Rover / Range Rover
Grotti
Ferrari
Imponte
Pontiac
Invetero
Chevrolet (Corvette)
Karin
Toyota / Subaru
Lampadati
Maserati / Alfa Romeo
Maibatsu
Mitsubishi
Mammoth
Hummer
Obey
Audi
Ocelot
Jaguar / Lotus
Pegassi
Lamborghini / Pagani
Pfister
Porsche
Progen
McLaren
Schyster
Chrysler / AMC
Truffade
Bugatti
Übermacht
BMW
Vapid
Ford
Vulcar
Volvo
Vysser
Spyker
Willard
Buick
Zirconium
Honda / Dodge
Voor de lanceringscampagne liet Rockstar door West Coast Customs zes in-game GTA 6-auto's in het echt bouwen, waaronder een Grotti Cheetah, een Invetero Coquette in 'Yeti Camo'-wrap en een groene Albany Buccaneer lowrider. Daarvoor kon je de Ferrari Testarossa-neppert zelfs in het echt kopen!
Welke auto’s zitten in GTA 6?
Rockstar heeft meer dan 300 verschillende voertuigen voor GTA 6 gemaakt. Het aanbod is volledig afgestemd op de autocultuur in Miami/Vice City en Florida/Leonida. Grand Theft Auto zit vol supercars om langs de palmbomen te razen, maar ook Amerikaanse muscle cars en lowriders mogen niet ontbreken. Voor het ruigere terrein zijn er offroaders, pick-ups en zelfs amfibievoertuigen.
Nieuw in GTA 6 is een verzamelactiviteit rondom klassieke auto's. Verspreid over de spelwereld kun je verlaten klassiekers en half afgebouwde projectauto's opsporen, afslepen en laten restaureren tot concoursstaat in opdracht van verzamelaar Wyman. Cool!
GTA 6 Automerk
GTA 6 Model
Model in echte wereld
Albany
Alpha
Cadillac Sixteen / Cadillac ATS (2013)
Albany
Buccaneer / Buccaneer Custom
Buick Riviera / Ford Fairlane
Albany
Cavalcade XL
Cadillac Escalade-V (2023)
Albany
Manana
Buick LeSabre / Cadillac Eldorado
Albany
V-STR
Cadillac CTS-V
Annis
Elegy Retro Custom
Nissan Skyline GT-R (R32)
Annis
Hellion
Nissan Patrol (Y60)
Benefactor
Dubsta
Mercedes-Benz G-Klasse
Benefactor
Schafter V12
Mercedes-Benz E 63 AMG / C 63 AMG
Bravado
Banshee
Dodge Viper
Bravado
Bison / Bison 900 '95 / Bison 1800
Dodge Ram / RAM 1500 (DT)
Bravado
Buffalo / Buffalo STX
Dodge Charger (o.a. 2015)
Bravado
Dorado
Dodge Durango (1e generatie)
Bravado
Gauntlet Hellfire
Dodge Challenger SRT Demon
Bravado
Youga Classic
Dodge Ram Van
Brute
Boxville / Camper
GMC Step Van / Chevrolet Express
Canis
Mesa
Jeep Wrangler
Declasse
Bobcat XL
Chevrolet C/K (4e generatie)
Declasse
Burrito
Chevrolet Express (1996–2002)
Declasse
Impaler LX
Chevrolet Impala SS (jaren '90)
Declasse
Mamba GT
Shelby Daytona Coupe
Declasse
Sabre Turbo
Chevrolet Chevelle / Oldsmobile Cutlass
Declasse
Tulip / Tulip M-100
Chevrolet Chevelle Malibu (jaren '70)
Declasse
Vigero / Vigero ZX
Chevrolet Camaro ZL1
Declasse
Yosemite 1500
Chevrolet Silverado 1500
Dinka
Blista Compact
Honda CRX (1e generatie)
Dinka
Sugoi
Honda Civic Type R (FK8)
Dundreary
Landstalker XL
Lincoln Navigator / moderne Ford Bronco
Enus
Jubilee
Rolls-Royce Cullinan
Enus
Paragon R
Bentley Continental GT
Gallivanter
Baller II / Baller ST-D
Range Rover Evoque / Sport / Range Rover (L460)
Grotti
Bestia GTS
Ferrari FF / GTC4Lusso
Grotti
Carbonizzare
Ferrari 458 Italia / 612 Scaglietti / Aston Martin V12 Zagato
Grotti
Cheetah '95
Ferrari Testarossa / 512 BB
Grotti
Furia
Ferrari SF90 Stradale / 488 Pista
Imponte
DF8-90
Pontiac G6 / G8 / Grand Am
Invetero
Coquette
Chevrolet Corvette C7 Stingray (2014)
Invetero
Coquette D10
Chevrolet Corvette C8
Karin
Asterope GZ
Toyota Camry (XV30)
Karin
Contender
Toyota Tundra Devolro Diablo / Ford F-150 Raptor
Karin
Sultan
Subaru Impreza WRX
Maibatsu
Penumbra
Mitsubishi Eclipse
Obey
8F Drafter
Audi RS5 Coupé (2018)
Ocelot
Jugular
Jaguar F-Type
Pegassi
Infernus Classic
Lamborghini Diablo
Pegassi
Tempesta
Lamborghini Huracán / Centenario
Pegassi
Toros
Lamborghini Urus
Pegassi
Zorrusso
Italdesign Zerouno / Pagani Huayra
Pfister
Astron
Porsche Macan
Pfister
Comet Retro Custom
Porsche 911 (930) Rauh-Welt Begriff (RWB)
Pfister
Comet S2 Cabrio
Porsche 911 (992) Turbo S Cabriolet
Progen
Emerus
McLaren Senna
Schyster
Deviant
AMC Javelin (1972)
Truffade
(Veyron-model)
Bugatti Veyron
Übermacht
Cypher
BMW M2 (F87) / M6 / M8
Übermacht
Sentinel Classic Convertible
BMW 3 Serie Cabrio (E30)
Vapid
Aleutian
Ford Expedition (4e generatie)
Vapid
Caracara / Caracara 4x4
Ford F-150 Raptor / Hennessey VelociRaptor 6x6
Vapid
Chino
Lincoln Continental (1965) / Ford Thunderbird
Vapid
Dominator / '67 / ASP / GT / GTX
Ford Mustang (diverse generaties, o.a. 1967, SVT Cobra R, S550)
Vapid
Dominator '67 Buggy
Ford Mustang (1e gen) verhoogde off-road buggy
Vapid
Riata Classic
Ford Bronco (1e generatie)
Vapid
Speedo
Ford E-Series / Transit
Vapid
Stanier '55
Ford Fairlane Club Sedan (1956) / Oldsmobile 88 (1955)
Wat is er veranderd aan autorijden in GTA 6?
De besturingsmodule van GTA 5 was al geweldig. Het was een mooie mix tussen realistisch en arcade. Volgens Rockstar kon de besturing wel wat minder licht en moeten de auto’s in GTA 6 niet zo makkelijk op hun wielen kunnen rollen als in de voorganger. Auto’s hebben daarom een duidelijker zwaartepunt en realistischere vering. Daarnaast kun je ook echt het verschil voelen tussen voor-, achter- en vierwielaandrijving. Een zware pick-up gedraagt zich totaal anders op onverharde wegen dan een supercar met middenmotor op warm asfalt.
Auto’s en andere voertuigen beschikken voortaan over een brandstofmeter en een indicator voor de gezondheid van de motor. Tanken gaat vlot en een volle tank gaat lang mee, maar bij lange achtervolgingen of beschadigingen speelt brandstof dus wel degelijk een rol.
Het verkrijgen van een auto was in Grand Theft Auto vrijwel altijd een fluitje van een cent. Je smijt iemand uit zijn stoel en je hebt de auto. In GTA 6 werkt dat anders. Moderne en dure auto's zijn uitgerust met GPS-trackers die je locatie direct doorgeven aan de politie, en veel bestuurders in Leonida zijn gewapend. Bovendien onthoudt de politie het kenteken en de kleur van een voertuig waarmee je een misdrijf hebt gepleegd.
Auto tuning in GTA 6
Rockstar trekt ook de uitgebreide tuningsmogelijkheden van GTA 5 naar een nieuw niveau. Net als bij het bekende Los Santos Customs kun je onderhuids vrijwel alles aanpassen: motorupgrades, turbo's, transmissies, remmen, vering (van circuitstijf tot verhoogde offroad kits) en bepantsering. Die aanpassingen gaan dus ook echt invloed hebben op het stuurgevoel.
Naast lakkleuren, wraps, velgen, spoilers en neonverlichting gaat GTA 6 een stap verder met gedetailleerde interieuraanpassingen. Ook specifieke stijlen uit het zuiden van de VS zijn prominent aanwezig, zoals de donk-cultuur (klassieke sedans op gigantische, lichtmetalen wielen) en uitgebreide bestickering voor motoren en raceauto’s.
Ook zijn er weer nieuwe mod shops waar je langs kunt gaan om je auto te upgraden. Naast reguliere tuningshops zijn er gespecialiseerde werkplaatsen bevestigd waaronder Rideout Customs in Vice City voor showauto's en One-Eyed Willie's bij Lake Leonida voor ruige off-road builds met handgeschilderde details.
Veelgestelde vragen over auto's in GTA 6
Kun je auto's uit GTA 5 meenemen naar GTA 6?
Nee. GTA 6 begint met een volledig schone lei; voertuigen, geld en garages uit GTA V en GTA Online worden niet overgezet.
Heeft GTA 6 een handgeschakelde versnellingsbak?
Nee. Standaard schakelen auto's automatisch, net als in voorgaande delen, al biedt de verbeterde rijmodule wel meer controle over toerentallen, driften en koppelverdeling.
Wanneer komt GTA 6 uit?
GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een PC-versie is op dit moment nog niet aangekondigd, maar zou kort na de release op de consoles uit moeten komen.