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GTA 6-weetjes!

GTA 6: alles dat je moet weten over auto's, tuning en autorijden

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Redacteur Autoblog
F1/Noord-Brabant en de rest van de wereld Correspondent
GTA 6: alles dat je moet weten over auto's, tuning en autorijden

Grand Theft Auto VI is met afstand de grootste game ooit gemaakt. Zowel in impact als bestandsgrootte. Voor ons als autoliefhebbers zit de lol in GTA 6 hem natuurlijk in de autokant van het spel. Dit is alles wat we op dit moment weten over de auto’s in GTA VI.

Automerken in GTA 6

Nee, er zitten geen gelicentieerde, echte automerken in GTA 6. Net als in eerdere delen gebruikt ontwikkelaar Rockstar Games fictieve merken die een knipoog zijn naar de echte autowereld. Zo zijn de modellen waarop de auto’s in GTA 6 geïnspireerd zijn heel erg herkenbaar. De volgende merken zitten in ieder geval in Grand Theft Auto.

GTA automerk

Automerk in het echt

Albany

Cadillac / Buick / Lincoln

Annis

Nissan / Mazda

Benefactor

Mercedes-Benz

BF

Volkswagen

Bravado

Dodge / RAM / Chrysler / Plymouth

Brute

GMC / Chevrolet

Canis

Jeep

Coil

Tesla / Rimac

Declasse

Chevrolet / Oldsmobile / GM

Dinka

Honda / Acura

Dundreary

Lincoln / Mercury

Emperor

Lexus / Infiniti

Enus

Rolls-Royce / Bentley

Fathom

Infiniti

Gallivanter

Land Rover / Range Rover

Grotti

Ferrari

Imponte

Pontiac

Invetero

Chevrolet (Corvette)

Karin

Toyota / Subaru

Lampadati

Maserati / Alfa Romeo

Maibatsu

Mitsubishi

Mammoth

Hummer

Obey

Audi

Ocelot

Jaguar / Lotus

Pegassi

Lamborghini / Pagani

Pfister

Porsche

Progen

McLaren

Schyster

Chrysler / AMC

Truffade

Bugatti

Übermacht

BMW

Vapid

Ford

Vulcar

Volvo

Vysser

Spyker

Willard

Buick

Zirconium

Honda / Dodge

Voor de lanceringscampagne liet Rockstar door West Coast Customs zes in-game GTA 6-auto's in het echt bouwen, waaronder een Grotti Cheetah, een Invetero Coquette in 'Yeti Camo'-wrap en een groene Albany Buccaneer lowrider. Daarvoor kon je de Ferrari Testarossa-neppert zelfs in het echt kopen!

Welke auto’s zitten in GTA 6?

Rockstar heeft meer dan 300 verschillende voertuigen voor GTA 6 gemaakt. Het aanbod is volledig afgestemd op de autocultuur in Miami/Vice City en Florida/Leonida. Grand Theft Auto zit vol supercars om langs de palmbomen te razen, maar ook Amerikaanse muscle cars en lowriders mogen niet ontbreken. Voor het ruigere terrein zijn er offroaders, pick-ups en zelfs amfibievoertuigen.

GTA 6 Wyman

Nieuw in GTA 6 is een verzamelactiviteit rondom klassieke auto's. Verspreid over de spelwereld kun je verlaten klassiekers en half afgebouwde projectauto's opsporen, afslepen en laten restaureren tot concoursstaat in opdracht van verzamelaar Wyman. Cool!

GTA 6 Automerk

GTA 6 Model

Model in echte wereld

Albany

Alpha

Cadillac Sixteen / Cadillac ATS (2013)

Albany

Buccaneer / Buccaneer Custom

Buick Riviera / Ford Fairlane

Albany

Cavalcade XL

Cadillac Escalade-V (2023)

Albany

Manana

Buick LeSabre / Cadillac Eldorado

Albany

V-STR

Cadillac CTS-V

Annis

Elegy Retro Custom

Nissan Skyline GT-R (R32)

Annis

Hellion

Nissan Patrol (Y60)

Benefactor

Dubsta

Mercedes-Benz G-Klasse

Benefactor

Schafter V12

Mercedes-Benz E 63 AMG / C 63 AMG

Bravado

Banshee

Dodge Viper

Bravado

Bison / Bison 900 '95 / Bison 1800

Dodge Ram / RAM 1500 (DT)

Bravado

Buffalo / Buffalo STX

Dodge Charger (o.a. 2015)

Bravado

Dorado

Dodge Durango (1e generatie)

Bravado

Gauntlet Hellfire

Dodge Challenger SRT Demon

Bravado

Youga Classic

Dodge Ram Van

Brute

Boxville / Camper

GMC Step Van / Chevrolet Express

Canis

Mesa

Jeep Wrangler

Declasse

Bobcat XL

Chevrolet C/K (4e generatie)

Declasse

Burrito

Chevrolet Express (1996–2002)

Declasse

Impaler LX

Chevrolet Impala SS (jaren '90)

Declasse

Mamba GT

Shelby Daytona Coupe

Declasse

Sabre Turbo

Chevrolet Chevelle / Oldsmobile Cutlass

Declasse

Tulip / Tulip M-100

Chevrolet Chevelle Malibu (jaren '70)

Declasse

Vigero / Vigero ZX

Chevrolet Camaro ZL1

Declasse

Yosemite 1500

Chevrolet Silverado 1500

Dinka

Blista Compact

Honda CRX (1e generatie)

Dinka

Sugoi

Honda Civic Type R (FK8)

Dundreary

Landstalker XL

Lincoln Navigator / moderne Ford Bronco

Enus

Jubilee

Rolls-Royce Cullinan

Enus

Paragon R

Bentley Continental GT

Gallivanter

Baller II / Baller ST-D

Range Rover Evoque / Sport / Range Rover (L460)

Grotti

Bestia GTS

Ferrari FF / GTC4Lusso

Grotti

Carbonizzare

Ferrari 458 Italia / 612 Scaglietti / Aston Martin V12 Zagato

Grotti

Cheetah '95

Ferrari Testarossa / 512 BB

Grotti

Furia

Ferrari SF90 Stradale / 488 Pista

Imponte

DF8-90

Pontiac G6 / G8 / Grand Am

Invetero

Coquette

Chevrolet Corvette C7 Stingray (2014)

Invetero

Coquette D10

Chevrolet Corvette C8

Karin

Asterope GZ

Toyota Camry (XV30)

Karin

Contender

Toyota Tundra Devolro Diablo / Ford F-150 Raptor

Karin

Sultan

Subaru Impreza WRX

Maibatsu

Penumbra

Mitsubishi Eclipse

Obey

8F Drafter

Audi RS5 Coupé (2018)

Ocelot

Jugular

Jaguar F-Type

Pegassi

Infernus Classic

Lamborghini Diablo

Pegassi

Tempesta

Lamborghini Huracán / Centenario

Pegassi

Toros

Lamborghini Urus

Pegassi

Zorrusso

Italdesign Zerouno / Pagani Huayra

Pfister

Astron

Porsche Macan

Pfister

Comet Retro Custom

Porsche 911 (930) Rauh-Welt Begriff (RWB)

Pfister

Comet S2 Cabrio

Porsche 911 (992) Turbo S Cabriolet

Progen

Emerus

McLaren Senna

Schyster

Deviant

AMC Javelin (1972)

Truffade

(Veyron-model)

Bugatti Veyron

Übermacht

Cypher

BMW M2 (F87) / M6 / M8

Übermacht

Sentinel Classic Convertible

BMW 3 Serie Cabrio (E30)

Vapid

Aleutian

Ford Expedition (4e generatie)

Vapid

Caracara / Caracara 4x4

Ford F-150 Raptor / Hennessey VelociRaptor 6x6

Vapid

Chino

Lincoln Continental (1965) / Ford Thunderbird

Vapid

Dominator / '67 / ASP / GT / GTX

Ford Mustang (diverse generaties, o.a. 1967, SVT Cobra R, S550)

Vapid

Dominator '67 Buggy

Ford Mustang (1e gen) verhoogde off-road buggy

Vapid

Riata Classic

Ford Bronco (1e generatie)

Vapid

Speedo

Ford E-Series / Transit

Vapid

Stanier '55

Ford Fairlane Club Sedan (1956) / Oldsmobile 88 (1955)

Wat is er veranderd aan autorijden in GTA 6?

De besturingsmodule van GTA 5 was al geweldig. Het was een mooie mix tussen realistisch en arcade. Volgens Rockstar kon de besturing wel wat minder licht en moeten de auto’s in GTA 6 niet zo makkelijk op hun wielen kunnen rollen als in de voorganger. Auto’s hebben daarom een duidelijker zwaartepunt en realistischere vering. Daarnaast kun je ook echt het verschil voelen tussen voor-, achter- en vierwielaandrijving. Een zware pick-up gedraagt zich totaal anders op onverharde wegen dan een supercar met middenmotor op warm asfalt.

Auto’s en andere voertuigen beschikken voortaan over een brandstofmeter en een indicator voor de gezondheid van de motor. Tanken gaat vlot en een volle tank gaat lang mee, maar bij lange achtervolgingen of beschadigingen speelt brandstof dus wel degelijk een rol.

GTA 6 tanken

Het verkrijgen van een auto was in Grand Theft Auto vrijwel altijd een fluitje van een cent. Je smijt iemand uit zijn stoel en je hebt de auto. In GTA 6 werkt dat anders. Moderne en dure auto's zijn uitgerust met GPS-trackers die je locatie direct doorgeven aan de politie, en veel bestuurders in Leonida zijn gewapend. Bovendien onthoudt de politie het kenteken en de kleur van een voertuig waarmee je een misdrijf hebt gepleegd.

Auto tuning in GTA 6

Rockstar trekt ook de uitgebreide tuningsmogelijkheden van GTA 5 naar een nieuw niveau. Net als bij het bekende Los Santos Customs kun je onderhuids vrijwel alles aanpassen: motorupgrades, turbo's, transmissies, remmen, vering (van circuitstijf tot verhoogde offroad kits) en bepantsering. Die aanpassingen gaan dus ook echt invloed hebben op het stuurgevoel.

Naast lakkleuren, wraps, velgen, spoilers en neonverlichting gaat GTA 6 een stap verder met gedetailleerde interieuraanpassingen. Ook specifieke stijlen uit het zuiden van de VS zijn prominent aanwezig, zoals de donk-cultuur (klassieke sedans op gigantische, lichtmetalen wielen) en uitgebreide bestickering voor motoren en raceauto’s.

GTa 6 tuning
GTa 6 tuning

Ook zijn er weer nieuwe mod shops waar je langs kunt gaan om je auto te upgraden. Naast reguliere tuningshops zijn er gespecialiseerde werkplaatsen bevestigd waaronder Rideout Customs in Vice City voor showauto's en One-Eyed Willie's bij Lake Leonida voor ruige off-road builds met handgeschilderde details.

Veelgestelde vragen over auto's in GTA 6

Kun je auto's uit GTA 5 meenemen naar GTA 6?
Nee. GTA 6 begint met een volledig schone lei; voertuigen, geld en garages uit GTA V en GTA Online worden niet overgezet.

Heeft GTA 6 een handgeschakelde versnellingsbak?
Nee. Standaard schakelen auto's automatisch, net als in voorgaande delen, al biedt de verbeterde rijmodule wel meer controle over toerentallen, driften en koppelverdeling.

Wanneer komt GTA 6 uit?
GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een PC-versie is op dit moment nog niet aangekondigd, maar zou kort na de release op de consoles uit moeten komen.