GTA 6: alles dat je moet weten over auto's, tuning en autorijden

Grand Theft Auto VI is met afstand de grootste game ooit gemaakt. Zowel in impact als bestandsgrootte. Voor ons als autoliefhebbers zit de lol in GTA 6 hem natuurlijk in de autokant van het spel. Dit is alles wat we op dit moment weten over de auto’s in GTA VI.

Automerken in GTA 6

Nee, er zitten geen gelicentieerde, echte automerken in GTA 6. Net als in eerdere delen gebruikt ontwikkelaar Rockstar Games fictieve merken die een knipoog zijn naar de echte autowereld. Zo zijn de modellen waarop de auto’s in GTA 6 geïnspireerd zijn heel erg herkenbaar. De volgende merken zitten in ieder geval in Grand Theft Auto.

GTA automerk Automerk in het echt Albany Cadillac / Buick / Lincoln Annis Nissan / Mazda Benefactor Mercedes-Benz BF Volkswagen Bravado Dodge / RAM / Chrysler / Plymouth Brute GMC / Chevrolet Canis Jeep Coil Tesla / Rimac Declasse Chevrolet / Oldsmobile / GM Dinka Honda / Acura Dundreary Lincoln / Mercury Emperor Lexus / Infiniti Enus Rolls-Royce / Bentley Fathom Infiniti Gallivanter Land Rover / Range Rover Grotti Ferrari Imponte Pontiac Invetero Chevrolet (Corvette) Karin Toyota / Subaru Lampadati Maserati / Alfa Romeo Maibatsu Mitsubishi Mammoth Hummer Obey Audi Ocelot Jaguar / Lotus Pegassi Lamborghini / Pagani Pfister Porsche Progen McLaren Schyster Chrysler / AMC Truffade Bugatti Übermacht BMW Vapid Ford Vulcar Volvo Vysser Spyker Willard Buick Zirconium Honda / Dodge

Voor de lanceringscampagne liet Rockstar door West Coast Customs zes in-game GTA 6-auto's in het echt bouwen, waaronder een Grotti Cheetah, een Invetero Coquette in 'Yeti Camo'-wrap en een groene Albany Buccaneer lowrider. Daarvoor kon je de Ferrari Testarossa-neppert zelfs in het echt kopen!

Welke auto’s zitten in GTA 6?

Rockstar heeft meer dan 300 verschillende voertuigen voor GTA 6 gemaakt. Het aanbod is volledig afgestemd op de autocultuur in Miami/Vice City en Florida/Leonida. Grand Theft Auto zit vol supercars om langs de palmbomen te razen, maar ook Amerikaanse muscle cars en lowriders mogen niet ontbreken. Voor het ruigere terrein zijn er offroaders, pick-ups en zelfs amfibievoertuigen.

Nieuw in GTA 6 is een verzamelactiviteit rondom klassieke auto's. Verspreid over de spelwereld kun je verlaten klassiekers en half afgebouwde projectauto's opsporen, afslepen en laten restaureren tot concoursstaat in opdracht van verzamelaar Wyman. Cool!

GTA 6 Automerk GTA 6 Model Model in echte wereld Albany Alpha Cadillac Sixteen / Cadillac ATS (2013) Albany Buccaneer / Buccaneer Custom Buick Riviera / Ford Fairlane Albany Cavalcade XL Cadillac Escalade-V (2023) Albany Manana Buick LeSabre / Cadillac Eldorado Albany V-STR Cadillac CTS-V Annis Elegy Retro Custom Nissan Skyline GT-R (R32) Annis Hellion Nissan Patrol (Y60) Benefactor Dubsta Mercedes-Benz G-Klasse Benefactor Schafter V12 Mercedes-Benz E 63 AMG / C 63 AMG Bravado Banshee Dodge Viper Bravado Bison / Bison 900 '95 / Bison 1800 Dodge Ram / RAM 1500 (DT) Bravado Buffalo / Buffalo STX Dodge Charger (o.a. 2015) Bravado Dorado Dodge Durango (1e generatie) Bravado Gauntlet Hellfire Dodge Challenger SRT Demon Bravado Youga Classic Dodge Ram Van Brute Boxville / Camper GMC Step Van / Chevrolet Express Canis Mesa Jeep Wrangler Declasse Bobcat XL Chevrolet C/K (4e generatie) Declasse Burrito Chevrolet Express (1996–2002) Declasse Impaler LX Chevrolet Impala SS (jaren '90) Declasse Mamba GT Shelby Daytona Coupe Declasse Sabre Turbo Chevrolet Chevelle / Oldsmobile Cutlass Declasse Tulip / Tulip M-100 Chevrolet Chevelle Malibu (jaren '70) Declasse Vigero / Vigero ZX Chevrolet Camaro ZL1 Declasse Yosemite 1500 Chevrolet Silverado 1500 Dinka Blista Compact Honda CRX (1e generatie) Dinka Sugoi Honda Civic Type R (FK8) Dundreary Landstalker XL Lincoln Navigator / moderne Ford Bronco Enus Jubilee Rolls-Royce Cullinan Enus Paragon R Bentley Continental GT Gallivanter Baller II / Baller ST-D Range Rover Evoque / Sport / Range Rover (L460) Grotti Bestia GTS Ferrari FF / GTC4Lusso Grotti Carbonizzare Ferrari 458 Italia / 612 Scaglietti / Aston Martin V12 Zagato Grotti Cheetah '95 Ferrari Testarossa / 512 BB Grotti Furia Ferrari SF90 Stradale / 488 Pista Imponte DF8-90 Pontiac G6 / G8 / Grand Am Invetero Coquette Chevrolet Corvette C7 Stingray (2014) Invetero Coquette D10 Chevrolet Corvette C8 Karin Asterope GZ Toyota Camry (XV30) Karin Contender Toyota Tundra Devolro Diablo / Ford F-150 Raptor Karin Sultan Subaru Impreza WRX Maibatsu Penumbra Mitsubishi Eclipse Obey 8F Drafter Audi RS5 Coupé (2018) Ocelot Jugular Jaguar F-Type Pegassi Infernus Classic Lamborghini Diablo Pegassi Tempesta Lamborghini Huracán / Centenario Pegassi Toros Lamborghini Urus Pegassi Zorrusso Italdesign Zerouno / Pagani Huayra Pfister Astron Porsche Macan Pfister Comet Retro Custom Porsche 911 (930) Rauh-Welt Begriff (RWB) Pfister Comet S2 Cabrio Porsche 911 (992) Turbo S Cabriolet Progen Emerus McLaren Senna Schyster Deviant AMC Javelin (1972) Truffade (Veyron-model) Bugatti Veyron Übermacht Cypher BMW M2 (F87) / M6 / M8 Übermacht Sentinel Classic Convertible BMW 3 Serie Cabrio (E30) Vapid Aleutian Ford Expedition (4e generatie) Vapid Caracara / Caracara 4x4 Ford F-150 Raptor / Hennessey VelociRaptor 6x6 Vapid Chino Lincoln Continental (1965) / Ford Thunderbird Vapid Dominator / '67 / ASP / GT / GTX Ford Mustang (diverse generaties, o.a. 1967, SVT Cobra R, S550) Vapid Dominator '67 Buggy Ford Mustang (1e gen) verhoogde off-road buggy Vapid Riata Classic Ford Bronco (1e generatie) Vapid Speedo Ford E-Series / Transit Vapid Stanier '55 Ford Fairlane Club Sedan (1956) / Oldsmobile 88 (1955)

Wat is er veranderd aan autorijden in GTA 6?

De besturingsmodule van GTA 5 was al geweldig. Het was een mooie mix tussen realistisch en arcade. Volgens Rockstar kon de besturing wel wat minder licht en moeten de auto’s in GTA 6 niet zo makkelijk op hun wielen kunnen rollen als in de voorganger. Auto’s hebben daarom een duidelijker zwaartepunt en realistischere vering. Daarnaast kun je ook echt het verschil voelen tussen voor-, achter- en vierwielaandrijving. Een zware pick-up gedraagt zich totaal anders op onverharde wegen dan een supercar met middenmotor op warm asfalt.

Auto’s en andere voertuigen beschikken voortaan over een brandstofmeter en een indicator voor de gezondheid van de motor. Tanken gaat vlot en een volle tank gaat lang mee, maar bij lange achtervolgingen of beschadigingen speelt brandstof dus wel degelijk een rol.

Het verkrijgen van een auto was in Grand Theft Auto vrijwel altijd een fluitje van een cent. Je smijt iemand uit zijn stoel en je hebt de auto. In GTA 6 werkt dat anders. Moderne en dure auto's zijn uitgerust met GPS-trackers die je locatie direct doorgeven aan de politie, en veel bestuurders in Leonida zijn gewapend. Bovendien onthoudt de politie het kenteken en de kleur van een voertuig waarmee je een misdrijf hebt gepleegd.

Auto tuning in GTA 6

Rockstar trekt ook de uitgebreide tuningsmogelijkheden van GTA 5 naar een nieuw niveau. Net als bij het bekende Los Santos Customs kun je onderhuids vrijwel alles aanpassen: motorupgrades, turbo's, transmissies, remmen, vering (van circuitstijf tot verhoogde offroad kits) en bepantsering. Die aanpassingen gaan dus ook echt invloed hebben op het stuurgevoel.

Naast lakkleuren, wraps, velgen, spoilers en neonverlichting gaat GTA 6 een stap verder met gedetailleerde interieuraanpassingen. Ook specifieke stijlen uit het zuiden van de VS zijn prominent aanwezig, zoals de donk-cultuur (klassieke sedans op gigantische, lichtmetalen wielen) en uitgebreide bestickering voor motoren en raceauto’s.

Ook zijn er weer nieuwe mod shops waar je langs kunt gaan om je auto te upgraden. Naast reguliere tuningshops zijn er gespecialiseerde werkplaatsen bevestigd waaronder Rideout Customs in Vice City voor showauto's en One-Eyed Willie's bij Lake Leonida voor ruige off-road builds met handgeschilderde details.

Veelgestelde vragen over auto's in GTA 6

Kun je auto's uit GTA 5 meenemen naar GTA 6?

Nee. GTA 6 begint met een volledig schone lei; voertuigen, geld en garages uit GTA V en GTA Online worden niet overgezet.

Heeft GTA 6 een handgeschakelde versnellingsbak?

Nee. Standaard schakelen auto's automatisch, net als in voorgaande delen, al biedt de verbeterde rijmodule wel meer controle over toerentallen, driften en koppelverdeling.

Wanneer komt GTA 6 uit?

GTA 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een PC-versie is op dit moment nog niet aangekondigd, maar zou kort na de release op de consoles uit moeten komen.