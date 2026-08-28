GTA 6 belooft een heerlijke racegame te worden voor autoliefhebbers

Na zes jaar ploeteren komt het spelen van GTA VI eindelijk dichtbij. Gisterenavond deelde ontwikkelaar Rockstar Games een half uur durende Extended Look .

We zien gameplay die is opgenomen op een gewone PlayStation 5. Ik kan niet anders zeggen dat de toch al torenhoge verwachtingen zelfs zijn overtroffen. Ook zeker voor de autoliefhebber. De korte film bevestigt ook het nieuws waar we op hoopten: een echt racecircuit in GTA 6.

De eerste beelden hiervan krijgen we in de YouTube-video hier beneden op 17:42. Terwijl in GTA 5 het grootste gedeelte van de raceactie op straat of op zelfgemaakte banen gebeurde, lijkt autosport een beter geïntegreerd deel van het spel te zijn. We zien duidelijk raceversies van straatauto’s die meer hebben dan alleen een grote achtervleugel.

Het circuit

Volgens de geruchtenmolen heet het circuit de Gellhorn International Raceway en lijkt ie op het echte circuit van Sebring. Later in de video zien we ook nog een motorcrosswedstrijd op een daarvoor bestemde baan. Wederom het is nog maar een gerucht, maar er zouden ook nog twee oval-circuits en een dragstrip zijn. Genoeg om naar uit te kijken voor de racegamer dus!

Race je toch liever op de openbare weg? Natuurlijk blijft dat ook onderdeel van het spel. Het bewijs ervan zien we in de video op 20:21. We zien hoe een zwaar bestickerde R32 Skyline GT-R en eveneens dik getunede Cayman inhaalt tijdens een straatrace. Je kunt helemaal je Need For Speed-hoogtijdagen herleven, want tijdens zo’n straatrace kun je NOS gebruiken!

© Bron: Rockstar Games / YouTube

En dan hebben we het nog te weinig gehad over de auto’s zelf. Ik zie luxe auto’s voorbij komen zoals Range Rovers en een Rolls-Royce Cullinan, maar de auto van de hoofdpersonages lijkt een vrij normale E30 3-Serie cabrio. Ook is er ruimte voor auto-meetings met dikke AMG’s en Dodge Chargers van de politie. Vanaf 12:30 in de video zie je een aantal seconden lang wat rijdende gameplay op de snelweg. Heerlijk!

Auto's jatten wordt moeilijker

Het jatten van auto's die op straat staan, vergt wel iets meer werk dan je van Grand Theft Auto gewend bent. Auto's zijn, afhankelijk van hoe duur ze zijn, beter of slechter beveiligd. Bij de een kun je het raampje intikken en wegrijden, terwijl je bij een luxere auto beter je best moet doen. Je hebt er dan bijvoorbeeld speciaal gereedschap voor nodig, zoals een Slim Jim-auto-opener of een nagemaakte sleutel.

Nu begint het wel te kriebelen om het spel te gaan spelen, toch? Daarvoor moeten we nog tot 19 november wachten. Zin in!

Foto's: Rockstar Games / YouTube

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