Grand Theft Auto VI krijgt in de gigantische open-wereld ook een tof circuit om te racen. Uit gelekte beelden hebben fans al een kaart gemaakt van de GTA 6-wereld en daar kunnen we ook het circuit op zien. Het lijkt erop dat Rockstar wat iconische delen van echte circuits in het GTA 6-circuit hebben verwerkt genaamd Gellhorn International Raceway.

Wie in voorgaande delen van Grand Theft Auto zijn auto op de proef wilde stellen, moest dit in eerste instantie op de openbare weg doen. Laten konden spelers hun eigen circuits bouwen. Een permanent, afgesloten asfaltcircuit ontbrak in de singleplayerwereld. In GTA 6 brengt Rockstar Games daar dus verandering in met een raceway.

Amerikaans ex-F1-circuit als uitgangspunt

De Gellhorn International Raceway dook al op in de beruchte lekken uit 2022. Dat het circuit de uiteindelijke game heeft gehaald, werd later definitief bevestigd door subtiele hints in de trailers. Zo draagt hoofdpersonage Lucia in de tweede trailer zelfs een T-shirt met het logo van het circuit. Als klap op de vuurpijl kwam er in de officiële Extended Look-gameplaybeelden een stuk voorbij waarin op het circuit werd geracet.

Net zoals Rockstar geen echte automerken gebruikt, is ook dit circuit een creatieve mix van meerdere bekende circuits. De grootste inspiratiebron lijkt echter de Sebring International Raceway. Dat is geen toeval: het echte Sebring ligt midden in Florida (de staat waarop Leonida in GTA 6 is gebaseerd). Sebring kun je kennen van de 12-uursrace daar of als eenmalig F1-circuit in 1959.

Nürburgring en meer in GTA 6!

Er zijn best wat bochtencombinaties die sterke gelijkenissen vertonen met Sebring, maar ik zie ook wat bochtjes die doen denken aan nog bekendere circuits. Zo ziet er een haarspeldbocht in die verdacht veel lijkt op de Caracciola-Karussell van de Nürburgring Nordschleife. Online zien andere ook een deel dat lijkt op de Corkscrew van Laguna Seca, de Porsche-bochten van Le Mans, bocht 8 van Istanbul Park én de Parabolica van Monza. Dat klinkt toch fantastisch?!

Om het raceterrein toch nog wat Amerikaanse invloeden te geven, lijken de omliggende gebouwen op die van Gainesville Raceway in Florida. Het circuit ligt in het wat ruigere Gellhorn. Daarom kan een dragstrip en een crosscircuit niet ontbreken. Ben je meer van de straatraces zoals in Need For Speed? Geen zorgen: aan de andere kant van de stad zijn er ook gewoon een autocultuur met straatraces, neonlichten onder de auto’s en NOS.

Foto ter illustratie: Porsche

Bronnen: GTAbase, GTA6.city, Red Bull