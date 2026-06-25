GTA 6 is officieel: Alles over de extra content, Nederlandse prijs en meer!

Het speculeren is definitief voorbij: GTA 6 is nu echt dichtbij! Rockstar Games heeft vannacht om middernacht de pre-orders voor Grand Theft Auto VI (GTA 6) wereldwijd live gezet. Daarmee is direct een golf aan officiële informatie vrijgegeven over de opzet van het spel, de verschillende edities en de prijzen. Het belangrijkste dat je moet weten: de game verschijnt officieel op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Nederlandse prijzen

We gaan meteen door naar een ander belangrijk punt: de prijs. In Nederland betaal je, net als in de rest van Europa, 79,99 euro voor de standaardversie. Wil je meteen een grote DLC erbij hebben? Dan betaal je 99,99 euro. Opvallend genoeg brengt Rockstar geen traditionele fysieke Ultimate Edition naar de winkels. Spelers die een fysiek doosje in de winkel kopen, ontvangen de standaardeditie. Via de PlayStation Store of Xbox Store kan men vervolgens een digitale upgrade aanschaffen om de Ultimate Edition-ervaring alsnog te ontgrendelen.

Bovendien breekt Rockstar met de traditie van de fysieke gamedisc: in de fysieke hoesjes zit dit keer geen schijfje, maar een downloadcode.Om te zorgen dat spelers met een fysieke editie op de releasedag niet uren hoeven te wachten op de download, liggen de doosjes al vanaf 12 november 2026 in de winkels. Zo kan iedereen een week van tevoren de game alvast installeren (pre-loaden), net als de digitale kopers.

Bonuscontent

De versie die je wilt, is die duurdere Ultimate Edition. Je krijgt er een heleboel extra’s bij. Omdat wij Autoblog.nl zijn, focussen we ons vooral op de auto’s. Zo krijg je bij deze DLC de ‘95 Grotti Cheetah, het GTA-equivalent van de Ferrari Testarossa. Je krijgt ook de auto van de mannelijke hoofdpersoon Jason, de Ganado Retro Build wat een tweezits pick-up is. Ook een offroad Ford Mustang, of Vapid Dominator, zit in het pakket.

Kopers van de Ultimate Edition krijgen daarnaast exclusieve toegang tot twee specifieke tuning-garages in de game: Rideout Customs (wat eruitziet als een nieuwe versie van Benny's Original Motor Works) en One-Eyed Willies. De laatstgenoemde garage is volledig gespecialiseerd in het aanbrengen van gedetailleerd spuitwerk op voertuigen. Dat belooft veel uitgebreidere auto-aanpassingen dan in GTA 5.

Binnen de spelwereld introduceert Rockstar bovendien een speciale zijmissie voor autoliefhebbers. In opdracht van de excentrieke lokale fixer en autoverzamelaar meneer Wyman moeten spelers op zoek naar verschillende achtergelaten, klassieke projectauto's om deze in oude glorie te herstellen. Een soort Wheeler Dealers, maar dan wat crimineler vermoed ik. Heel tof!













Pre-order bonussen en nostalgie

Nog meer extra’s krijg je als je de game vóór 20 november aanschaft of pre-order (nog genoeg bedenktijd dus). Je krijgt er dan ook nog het Vintage Vice City-pakket bij. Hierin zit een verzameling nostalgische items die direct teruggrijpen naar GTA Vice City. Onderdeel hiervan is de ‘55 Vapid Stanier 03, een jaren ‘50 Amerikaanse taxi. Wie kiest voor een digitale pre-order via de officiële stores krijgt daar bovenop tevens één maand gratis toegang tot de abonnementsdienst GTA+ waarmee je in-game weer allerlei kortingen krijgt.

Ik heb zo’n vermoeden dat dit niet het laatste GTA 6-artikel zal zijn dat we hier schrijven, maar voor nu ben je weer helemaal op de hoogte! Ga jij de game alvast pre-orderen?