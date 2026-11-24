Rockstar heeft zich met GTA 6 en realisme duidelijk overtroffen. Ergens is dat niet heel gek aangezien de makers dertien jaar met het spel bezig zijn geweest. Toch zijn er details die je snel over het hoofd ziet. En die zijn vooral voor de autoliefhebber best belangrijk.

Een goedkope spuitbeurt ziet er niet uit

Spelers hebben ontdekt dat er een nogal duidelijk verschil zit of je je auto laat spuiten bij de Pay n Spray, of bij de wat duurdere customization-garage. Laat jij je auto namelijk even snel bij de beunhazen van Pay n Spray doen, dan ziet de lak er dus een stuk lelijker uit. De afwerking heeft een sinaasappel-huidje, oogt anders en de reflecties zijn een stuk minder.

Maar heb jij al een paar munten gespaard en kies jij voor de professionele garage? Dan krijgt de auto een zichtbaar strakkere laklaag. De details zijn veel duidelijker, de reflecties zijn beter en alles glimt een stuk meer.

Rockstar let echt op ieder detail

De ontdekking werd gedeeld op social media en laat zien hoe ongekend ver Rockstar de voertuigdetails in GTA 6 probeert te pushen. Niet alleen de auto's zelf, maar ook de manier waarop materialen, lak en reflecties worden weergegeven.

Dat de makers zo ver zijn gegaan is natuurlijk gaaf. Het levert indrukwekkende beelden op, maar het zorgt ook voor een keerzijde: GTA 6 lijkt op sommige vlakken namelijk zo uitgebreid dat sommige spelers zich afvragen of al die details niet een beetje doorslaan.

Daar heeft iedereen uiteraard zijn eigen mening over. Wij vinden het in ieder geval gaaf.