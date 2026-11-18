Wat is er nou leuker dan mensen kapot rijden in Vice City? Mensen kapot rijden in Vice City met een racestuurtje natuurlijk. Het klinkt als de natte droom van iedere petrolhead, en toch valt die droom (in ieder geval voorlopig) in duigen. Rockstar heeft namelijk nog niet bevestigd of GTA 6 überhaupt met een racestuur overweg kan.

Er zijn een hoop verwachtingen rond het rijgedrag van GTA 6. Dat is ook niet gek want je wordt in trailers en gameplay filmpjes al helemaal gek gemaakt met wat je in het spel allemaal te wachten staat op het gebied van auto's. Ook het rijgedrag van de auto's zou een stuk realistischer zijn.

Dat maakt het voor simracers ineens een stuk aantrekkelijker om hun stuurwiel aan de console te hangen. Want als de auto's zich wat realistischer gedragen, wil je natuurlijk niet met een controller in je handen door Vice City heen scheuren. Al is het natuurlijk nog maar de vraag of je met een racestuur ook daadwerkelijk beter door het verkeer heen komt.

Racestuur gebruiken wordt lastig

En hoewel dat allemaal prachtig klinkt, is er een klein dingetje. Rockstar heeft namelijk nog niets bevestigd over ondersteuning van racesturen of force feedback. Het lijkt er dus op dat GTA 6, in ieder geval voor de console, gewoon controller gericht blijft. Maar dat betekent niet dat er geen mogelijkheden zijn.

In GTA 5 kon je ook al je stuurtje aansluiten en rondrijden, maar heel levendig voelde het niet. Gelukkig bestaan er adapters zoals de Brook Ras1ution 2, Ras1ution X en Collective Minds DriveHub. Daar zou het wat beter van moeten worden, maar het liefst heb je gewoon een volwaardige modus waarin je het stuur gebruikt met alles erop en eraan. Helaas weten we nog niet of die adapters werken voor de nieuwe Grand Theft Auto.

En dan hebben we het ook nog niet gehad over de investering. Want als jij nog niet aan simracen doet, en dus een nieuwe setup moet gaan kopen ben je niet voor 100 euro klaar. Een Fanatec ClubSport DD+ Ready2Race Drift Bundle kost in de Amerikaanse webshop 2.259,99 dollar. Omgerekend ongeveer 2.060 euro. De ClubSport DD Ready2Race Rally Bundle staat daar voor 2.294,99 dollar in de etalage, oftewel 2.090 euro. Misschien dat je op Marktplaats nog wel een dealtje kan sluiten, maar moet je dat wel willen?

Meer kans voor de pc

De pc-versie van GTA 6 heeft nog geen releasedatum, maar biedt uiteindelijk wel meer perspectief wat betreft het racestuurtje. Met ondersteuning vanuit de game zelf, of met aanpassingen van de modcommunity, zouden racesturen daar misschien wat uitgebreider kunnen werken.

Voorlopig is het advies simpel: wacht gewoon op een officiële bevestiging voordat je honderden of duizenden euro's uitgeeft om GTA 6 met een racestuur te spelen.

Via: Simracingnation