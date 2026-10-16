Deze Fast & Furious-verwijzing in de GTA 6-trailer had je nog niet gezien

Over iets meer dan een maand ligt Grand Theft Auto VI eindelijk in de winkels. Rockstar Games heeft een nieuwe trailer uitgebracht en daarin zit een leuke verwijzing naar de wereld van Fast & Furious.

Zoals je wellicht weet, speelt GTA 6 zich af in Vice City, een fictieve stad die is geïnspireerd op Miami. Ook 2 Fast 2 Furious uit 2003 speelt zich grotendeels af in die Amerikaanse stad. In de GTA 6-trailer valt een opvallende overeenkomst met de actiefilm te ontdekken.

Het gaat specifiek om een scène waarin Brian O’Conner en Roman Pearce naar een jachthaven in Miami moeten rijden om een pakketje op te halen voor crimineel Carter Verone. Uiteindelijk blijkt het pakketje een sigaar te bevatten, die verstopt zit in het dashboardkastje van een Ferrari 360 Spider. Een memorabel moment uit de film.

Brian's Marina

Rockstar Games haalt voor Vice City inspiratie uit het echte Miami. De overeenkomst met de locatie uit de film is dan ook een leuke vondst. Als de haven in de game daadwerkelijk naar Brian is vernoemd, zou dat een extra duidelijke knipoog naar 2 Fast 2 Furious zijn.

Ook straatracen speelt een rol in GTA 6. Hoewel de auto’s in de game fictieve namen dragen, zijn veel modellen herkenbaar gebaseerd op bestaande auto’s. Het zou daarom niet verrassend zijn als spelers de beroemde scène uit de film proberen na te spelen. Brian reed in 2 Fast 2 Furious in een flink aangepaste Mitsubishi Lancer Evolution VII, terwijl Roman achter het stuur zat van een opvallende Mitsubishi Eclipse Spyder.

GTA 6 verschijnt op 19 november voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

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