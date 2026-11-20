Voor wie onder een steen heeft geleefd de afgelopen week, GTA VI is uitgekomen. Dat heeft de nodige consequenties.

Omdat iedereen jaaaaaaaaaren heeft moeten wachten op GTA VI neemt Jan en alleman vrij om de game te spelen. Probleem is alleen dat je niet in alle sectoren zomaar snipperdagen kunt opnemen. Stel je bent profvoetballer en je staat onder contract bij Feyenoord en de stadsderby tegen Excelsior staat voor morgen op de rol... Dan moet je gewoon aan de lat staan natuurlijk.

Spelers zitten te gamen

In de onvolprezen Telegraaf lezen we dat de spelers alleen even vergeten dat ze voetballer zijn. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zijn spelers weg moeten halen bij hun PlayStation omdat ze al 24 uur achter hun console zaten te gamen. Gelukkig hebben ze toch kunnen trainen. Het belangrijkste in het leven van een profvoetballer is natuurlijk de volgende wedstrijd. MAAR NU EVEN NIET...

Het is nu aan trainer Van Bronckhorst om het hele spul toch scherp te krijgen voor de wedstrijd van morgen. De club zit in een slechte reeks, dus als het morgen niet lukt dan kan de schuld op GTA VI geschoven worden.

Schrale troost is wellicht dat niet alleen de spelers van Feyenoord fanatieke gamers zijn. We gaan dit weekeinde zien hoe vierkant de ogen van alle spelers in de zowel de eredivisie als de eerste divisie zijn.

Foto via Rockstar Games