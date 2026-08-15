Deze Porsche 993 weegt 1.083 kilo en draait bijna 9.000 toeren

Sommige Porsche 993’s worden rustig bereden naar een Cars & Coffee-evenement. Op een zondagochtend, het toerental gaat waarschijnlijk niet eens boven de 4.000 tpm. Draai dit 180 graden om en je krijgt de Gunther Werks GXR-Evo.

Dit is namelijk een Porsche 911 (993) zoals je die nog nooit hebt gezien. Naar een trackday heb je naast een helm en een eventueel brandwerend racepak ook een aantal schone onderbroeken nodig. Want code bruin is reëel met dit monster.

Gunther Werks bouwt slechts 15 exemplaren van de GXR-Evo. Het project is het resultaat van negen jaar ontwikkeling en moet de meest extreme interpretatie van de luchtgekoelde 911 van het Amerikaanse bedrijf worden. Daarbij is vooral veel gewicht verwijderd.

De GXR-Evo weegt droog slechts 1.083 kilo. Dat is maar liefst 95 kilo minder dan de reguliere Coupe van Gunther Werks. De carrosserie is volledig van carbonfiber en vrijwel ieder onderdeel heeft een aerodynamische functie. Zoals het heurt.

Bijna 9.000 toeren

Achterin ligt een atmosferische 4.0-liter zescilinder boxermotor, ontwikkeld samen met Rothsport Racing. Het blok produceert 461 pk en draait bijna 9.000 toeren per minuut. Het geluid laat zich raden.

De krachtbron is gekoppeld aan een opnieuw ontwikkelde Getrag G50-handbak met zes versnellingen. Een aangepast gasklepsysteem zorgt ervoor dat de luchtstroom minder wordt beperkt dan bij conventionele gaskleppen. Het resultaat moet een messcherpe gasrespons zijn. U trapt het pedaal in, de motor reageert. En hoe.

Van het onderstel is minstens net zoveel werk gemaakt. Voorin zit een nieuw ontwikkelde ophanging met dubbele draagarmen. Er zijn JRZ-dempers gemonteerd met drie instelbare standen om de wielophanging op het circuit in het gareel te houden. Brembo Pista-remmen, magnesium centerlock-wielen en een ABS uit de autosport maken duidelijk dat alles draait om zo hard mogelijk rijden. En geen Cars & Coffee .

Aan de buitenkant zien we een grote splitter, canards en luchtkanalen in de voorschermen. Deze zorgen voor extra downforce aan de voorkant. Achteraan zit een enorme vleugel van carbon. Het achterruitje is zelfs verdwenen en vervangen door een geïntegreerde shark fin. Via de carbon zijruiten krijgt de motor bovendien extra lucht.

Meer raceauto dan 911

Hebben we het nog steeds over een Porsche 993? De bestuurder zit in een Racetech carbon-Kevlar racestoel met een zespuntsharnas, omringd door een rolkooi. Een MoTeC-display toont onder meer rondetijden en racedata. Een snel afneembaar stuur, een ingebouwde pneumatische krik en een brandblussysteem horen eveneens bij de standaarduitrusting. Maar natuurlijk.

Iedere eigenaar krijgt er een bijpassende racesimulator bij. Kan je vast thuis oefenen als de datum voor je volgende trackday is afgesproken. Gunther Werks noemt de GXR-Evo de ultieme evolutie van de luchtgekoelde 911. Dat geloof ik wel. Ik heb de onderbroeken vast klaarliggen, nu de auto nog.

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