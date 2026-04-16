Hè? Volvo-softwarebaas noemt Nederlandse Tesla FSD-goedkeuring ‘‘geweldig’’

Als je ook maar een beetje geïnteresseerd bent in auto’s kan het je niet zijn ontgaan: de Nederlandse RDW heeft goedkeuring gegeven aan Tesla’s Full Self Driving (Supervised) systeem . De toestemming tot de Nederlandse wegen kon rekenen op positieve en negatieve reacties . Een van de voorstanders is Alwin Bakkenes, de opperbaas op het gebied van softwareontwikkeling bij concurrent Volvo.

Onze vrienden van BNR spraken kortgeleden met Bakkenes over Tesla’s semi-zelfrijdende systeem. Als hoofd Global Software Engineering bij Volvo past dit natuurlijk helemaal in zijn straatje. Hij zal het wel vervelend vinden dat Tesla al een stukje verder is op dit gebied van Bakkenes en zijn collega’s toch? Nee hoor, niks van die jaloezie.

Bakkenes zegt: ‘’Het is geweldig dat de technologie in Nederland is goedgekeurd. Dat betekent dat andere merken zullen volgen.’’ Aha, hij ziet het dus als een opening voor Volvo om in te stappen. De bestaande Volvo’s kunnen dit nog niet. Ze maken wel gebruik van de reguliere Pilot Assist, maar die bieden nog geen hands-off functies. Nog niet.

Volvo komt ook met eigen FSD naar Nederland

De EX60 moet het verschil gaan maken op zelfrijdend niveau bij Volvo. In deze EV zit een upgrade van de techniek genaamd Navigate Pilot Assist. Daarmee kun je al je handen van het stuur halen op de snelweg. Later moeten meer modellen deze mogelijkheid krijgen en moet NPA net zo compleet worden als FSD. Daarvoor zijn nog wel extra camera’s nodig.

Goed, als het systeem van Volvo eenmaal zo ver is, dan verzekert de Volvo-topman dat ook Nederlandse klanten er gebruik van kunnen maken. Bakkenes zegt: ‘’We opereren in meer dan tachtig markten, dus we zijn met veel instanties in gesprek, maar we zullen deze technologie zeker ook in Nederland uitrollen.’’ Als het hier eenmaal is, zou jij het dan gaan gebruiken denk je? Laat het hieronder weten!