Nieuwe youngtimerregeling maakt handelaren kapot én zorgt voor oudere auto's

Het Nederlandse autobelastingenbeleid blinkt de laatste tijd niet uit in stabiliteit, maar de recente keuzes rondom de youngtimerregeling spannen de kroon. Wat een fiscale prikkel had moeten zijn om het wagenpark te verjongen, is in de eerste maanden van 2026 uitgemond in een complete markt ineenstorting.

Terwijl de overheid pas gisteren in een kamerbrief toegaf dat er "varianten op tafel liggen om de regeling minder abrupt af te bouwen", is het leed voor de automotive branche al geschied. En de markt? Die reageert precies averechts.

De wetswijziging van eind 2025, waarbij de leeftijdsgrens voor de gunstige youngtimer-bijtelling (bijtelling over de dagwaarde in plaats van de catalogusprijs) abrupt werd verhoogd van 15 naar 16 jaar zónder overgangsregeling, mist zijn doel. Stichting Autobelangen heeft de cijfers van het RAI Documentatie Centrum (RDC) opgedoken die de pijnlijke realiteit blootleggen.

De automarkt in een vrije val

Voor autobedrijven die gespecialiseerd zijn in youngtimers hebben de wetswijzigingen gezorgd voor een economische nekslag. De ondernemers die hun businessmodel hadden gebouwd op het importeren en onderhouden van deze liefhebbersauto's, zien hun voorraden verdampen en hun omzet halveren. In de eerste vijf maanden van 2026 werden ruim 40.000 youngtimers minder verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Hierdoor hebben verschillende specialisten al hun deuren moeten sluiten. En bedankt!

Youngtimer-expert Wouter van Embden van Stichting Autobelangen neemt dan ook geen blad voor de mond: ‘’Dit is geen geleidelijke afkoeling, dit is een ineenstorting. Een hele branche van kleine, gespecialiseerde ondernemers wordt in een paar maanden tijd onderuitgehaald door een maatregel die er op het laatste moment is doorgedrukt, zonder dat iemand de gevolgen goed heeft doordacht."

Van massa-immigratie naar nóg oudere auto's

Het meest ironische — en voor het kabinet beschamende — effect is echter te zien aan de andere kant van de statistieken. Wie dacht dat ondernemers massaal in een nieuwe, schone (elektrische) leaseauto zouden stappen, heeft buiten de creativiteit van de Nederlandse ondernemer gerekend.

De verkoop van zakelijke auto's van 25 tot 30 jaar is in diezelfde eerste vijf maanden met maar liefst 53 procent gestegen. De zakenlui vluchten kennelijk in klassiekers van rond de eeuwwisseling die buiten de aangescherpte wetgeving vallen om de bijtelling over de historische cataloguswaarde te ontwijken.

Dit heeft alleen maar nadelen volgens Van Embden: "Als het doel was om het wagenpark te verjongen, dan gebeurt nu precies het tegenovergestelde. Mensen ruilen hun youngtimer in voor een auto die nog tien jaar ouder is. Dat is slechter voor de verkeersveiligheid, slechter voor het milieu en slecht voor de schatkist. Iedereen verliest."

Hoe lossen we dit nog op?

De beloofde plannen om de youngtimerregeling minder abrupt af te bouwen zijn onvoldoende, zo blijkt wel uit de faillisementen. Stichting Autobelangen eist bijvoorbeeld een snelle en zorgvuldige reparatie met een fatsoenlijke overgangsregeling voor bestaande youngtimerrijders.

Morgen, op woensdag 24 juni 2026, debatteert de Tweede Kamer in een fiscaal overleg over de autobelastingen. Aangezien een ruime kamermeerderheid eerder al via een motie opriep om de versobering te herzien, ligt de bal nu bij de politiek om deze administratieve en economische miskleun recht te trekken. "De cijfers liegen niet", besluit Van Embden. "Hoe langer er gewacht wordt, hoe meer schade er wordt aangericht." Wordt morgen vervolgd...

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Foto: Youngtimers gespot door benny-2