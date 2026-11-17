Recentelijk is de laatste A8 van de band gerold. Audi is er natuurlijk gestopt omdat ze nog zo goed verkochten. De laatste generatie A8 is dan ook een zeldzame verschijning in Nederland en dat geldt des te meer voor het topmodel: de S8.

Zo’n S8 van de laatste generatie zijn we nu tegengekomen bij Domeinen. Het betreft een blauw exemplaar, met zilverkleurige velgen en accenten. Kortom: een stijlvolle auto. Dit staat in schril contrast met het nieuwe vlaggenschip van Audi. De Q9 is vooral een foute maffiabak met een cartooneske grille.

Laatste der Mohikanen

Of de Audi A8 ooit nog terugkeert en in wat voor vorm, is nog onduidelijk. Je kunt er wel vanuit gaan dat we een S8 met dikke V8 nooit meer terug gaan zien. Deze auto is dus de laatste der Mohikanen. Onder de motorkap ligt een 4,0 liter V8 die dankzij twee turbo’s goed is voor 571 pk en 800 Nm aan koppel. Daarmee ben je zelfs de koning de baas, want de A8 van Willem heeft slechts een V6.

























Deze Audi S8 is niet alleen vanbuiten fraai uitgevoerd, maar ook vanbinnen. We zien heel lichtgrijs leer, wat mooi contrasteert met de donkerblauwe lak. We hadden nog liever bruin gezien, maar hè, je mag al heel blij zijn als een Audi geen volledig zwart interieur heeft.

Prijs

Een blik in de RDW-data leert ons dat er maar 67 exemplaren van deze generatie S8 op Nederlands kenteken staan, terwijl deze auto toch 6 jaar in productie is geweest. Uiteraard is het gros geïmporteerd, zo ook deze S8. De auto heeft een catalogusprijs van € 226.304, maar er is dus niemand die dat bedrag daadwerkelijk heeft afgetikt.

Wat is zoiets vandaag de dag nog waard? Deze dikke Audi dateert uit 2021 en heeft 68.408. Als deze kilometerstand klopt, kijken we hier naar een auto die toch nog wel richting de ton gaat qua waarde. Maar ja het is Domeinen, dus misschien kun je ‘m voor minder op de kop tikken. Het hoogste bod op Onlineveilingmeester.nl staat momenteel op € 16.231, maar de veiling loopt nog zeven dagen.