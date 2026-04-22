2.000 kilometer op een volle accu en tank

Nu belachelijk snel opladen en actieradiussen tot 900 kilometer prima mogelijk zijn, klinkt zelfs 2.000 kilometer niet heel vervelend in de oren. Chinese batterijbouwer CATL maakt het mogelijk met een nieuwe accupakket dat speciaal voor EREV's (Extended Range Electric Vehicle) die het in Beijing heeft gepresenteerd.

Niet heel indrukwekkend

Technisch gezien is de tweede generatie van het Freevoy-accupakket niet heel bijster interessant. Volgens CATL is er een actieradius van 600 km mee mogelijk en kan hij binnen een kwartier van 20 naar 80 procent laden. Gezien de andere cijfers die de fabrikant deze week presenteerde, valt de Freevoy eigenlijk in het niets. Dat is tot deze gecombineerd wordt met een range extender die op veel EREV's te vinden is. De echte potentie zit hem dus in de ondersteuning die hij krijgt.

Koppel je de Freevoy met een klein benzinepruttelaartje, dan pomp je de actieradius van de auto waarin de twee gemonteerd worden ineens van 600 naar 2.000 kilometer. CATL stelt daarbij dat het hier niet gaat om een of andere speciale range-extender, maar gewoon een die precies doet wat hij moet doen: de accu opladen wanneer nodig.

Beschieten en verdrinken

Naast dit alles zou je het accupakket ook tot wel 200 uur twee meter onder water kunnen houden zonder dat hij er schade door oploopt. Ook kan je hem met een standaard vuurwapen beschieten zonder problemen. Hij zou namelijk een impact van 1500 joule aan moeten kunnen voordat hij problemen begint te ondervinden. Kortom, woon je in een gebied waar overstromingen vaak voorkomen of waar rivaliserende bendes graag op elkaar schieten, dan kun je jouw auto met Freevoy-batterij zorgeloos op straat laten staan.

Klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar in de praktijk lijkt het ons dat dit allemaal een beetje overdreven is. Met 600 kilometer elektrische actieradius kan je eigenlijk al je ritten volledig elektrisch doen, op die ene jaarlijkse reis naar Zuid-Europa na. Moet je daarvoor dan de overige 364 dagen een volle tank en benzinemotor meedragen en de efficiëntie van je EV om zeep helpen? Of eigenlijk zoals CATL het zelf zegt: gewichtsbesparing leidt tot zoveel meer voordelen dan je op het eerste gezicht zou denken.