Straf voor Max Verstappen is 'een sneue beslissing' van de FIA'

Spanning en sensatie, dat was de Formule 1 eindelijk weer in Miami. Wie had dat nou gedacht? Een groot deel van het entertainment kwam door Max Verstappen. Maar hoe was de stemming van Verstappen geweest als de FIA wat sneller een beslissing had genomen?

Wat was er aan de hand? Verstappen reed na zijn pitstop terug de baan op, maar hij zou hierbij over de doorgetrokken streep hebben gereden. De herhaling aan boord van Verstappen laat eigenlijk al genoeg zien. Het voorwiel raakt de lijn genoeg om er een straf voor te geven. Er hing op dat moment een gele vlag en er was niemand in de buurt, dus onveilig was het niet, maar toch: regels zijn regels.

Waarom wachtte de FIA zo lang?

Verstappen moest drie uur lang afwachten of hij een penalty zou krijgen of niet. Achteraf verdedigt de FIA haar standpunt. De stewards zouden niet genoeg en/of goede beelden hebben om te kunnen uitsluiten dat Verstappen wel of niet de lijn raakte. Discutabel in een miljardensport waarbij iedere millimeter gefilmd wordt, maar oké.

Hierna duurde het onderzoek extra lang. De FIA had het namelijk erg druk met andere incidenten, zoals die tussen Lawson en Gasly, Leclerc en Russell en Verstappen en Russell. Nadat Verstappen nog even bij de FIA aan geeft dat de gele vlag uithing en er dus traag werd gereden, is voor de FIA geen verzachtende omstandigheid. De 5-secondenstraf verandert overigens niets aan de eindklassering van Verstappen. Hij blijft P5, omdat Leclerc een nog grotere straf krijgt en Hamilton ruim acht seconden achter Verstappen finishte.