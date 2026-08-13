Hadjar de beste teamgenoot ooit? Zo goed is hij in Vergelijking met Verstappen

Als we naar de analisten luisteren die elke race na afloop uitvoerig bespreken, dan zou Isack Hadjar wel eens de beste teamgenoot van Max Verstappen ooit kunnen zijn. De Fransman zou de Nederlander goed bij kunnen houden en zelfs hier en daar verslaan. Maar is dat wel zo?

Voordat we de cijfers erbij pakken, willen we even stilstaan bij het feit dat Hadjar, al voor aanvang van zijn eerste race bij Red Bull, ongelooflijk veel lef heeft getoond. Ten eerste is het rijden onder Max Verstappen een uitdaging waar je u tegen zegt, maar vooral de overstap als redelijk jonge coureur naar een topteam dat bekend staat om je er na twee slechte races als oud vuil uit te gooien, is noemenswaardig.

De druk die dat opleverde, was al duidelijk bij de eerste race toen de rookie in huilen uitbarstte na een crash. Hij zag z'n toekomst op dat moment waarschijnlijk al in rook opgaan. Maar hij rechtte zijn rug en ging door om nu steeds vaker als 'beste teamgenoot van Verstappen' bestempeld te worden.

Beter dan zijn voorgangers

Dat de Franse coureur het beter doet dan zijn voorganger is overigens niet heel gek. Zoals Max zelf al heeft aangegeven is het makkelijker om fouten of minder goed rijgedrag te compenseren met wat elektrische power die de nieuwe F1-bolides graag verschaffen. Hoewel dat het leven van Hadjar makkelijker maakt, is het uiteindelijk toch aan hem om punten te scoren.

En dat doet hij aanzienlijk beter dan zijn voorgangers. Op dit moment heeft hij 68 punten achter z'n naam staan, omgerekend 38 procent van het totaal van Red Bull. Stukken beter dan Tsunoda, die niet verder kwam dan 7,2 procent over 22 races en veel beter dan Lawson die er geen haalde in zijn, laten we maar niet zeggen hoeveel races het er waren...

Beter dan Verstappen

Maar het gaat er niet om hoeveel beter Hadjar is tegenover zijn voorgangers, we willen zien hoe hij zich staande houdt tegenover Verstappen. Na 11 races wist hij twee keer Verstappen te verslaan in de 10 kwalificaties waarin beide in actie kwamen. Al komt dat voornamelijk door het uitvallen van Max in Australië en Japan. Dus ja, deze laten we maar even voor wat het is.

Dan komen we bij de volgende opmerkelijke statistiek: Hadjar is twee keer eerder over de finish gekomen dan Verstappen. Niet omdat hij Verstappen inhaalde op de baan of zijn betere plek na de kwalificatie vasthield, maar omdat Verstappen uitviel op Monaco en Silverstone.

Hoe doet hij het dan op de baan? Rijd hij wel eens voor Verstappen? Jazeker: tot nu toe 18 van de in totaal gereden 475 rondes wist Hadjar op een betere positie te rijden dan de viervoudig wereldkampioen. We gaan voor de vorm niet herhalen waardoor dat kwam.

Wat eigenlijk de enige interessante statistiek is die we konden opduiken: het verschil in tijd tussen de twee Red Bull-coureurs is verrassend klein. Vaak rijden de twee binnen een marge van 0,2 tot 0,4 seconden verschil van elkaar. Soms zelfs in het voordeel van Hadjar en een enkele keer piekt dat naar 0,8 seconden (in Miami) in het nadeel van de jonge Fransman.

Is Hadjar echt zo goed, of heeft hij gewoon een beetje geluk met de nieuwe regels en kan hij af en toe kapitaliseren op uitval van Verstappen? Die conclusie mag jij trekken.

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