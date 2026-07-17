Hadjar verklaart waarom hij niet crashte in de RB22, maar Verstappen wel

Red Bull geeft je vleugels, maar dan wel de verkeerde. Tenminste, in het geval van Max Verstappen, want daar faalde de flippervleugel zo hard dat de Limburger tot tweemaal toe heel hard in de barrières eindigde. De vraag is alleen waarom teamgenoot Isack Hadjar zijn auto met diezelfde vleugel wel op de baan wist te houden.

Op die vraag krijgen we nu antwoord uit de mond van niemand anders dan de Franse coureur zelf. Volgens Hadjar heeft het helemaal niets te maken met de agressievere rijstijl van Verstappen, waardoor er meer van het materieel gevraagd zou worden. Ook is het absoluut niet zo dat de auto de rijstijl van Hadjar ligt. Het is allemaal veel simpeler: geluk. Hadjar had het wel, Verstappen niet.

"Ik denk dat ik twee raceweekenden op rij behoorlijk veel geluk heb gehad. Het had geen van ons hoeven overkomen, maar het had ons beide ook vier keer kunnen overkomen", legt de Fransoos. Weten we dat ook weer.

Pech of technisch probleem?

Toch lijkt er technisch meer aan de hand met de vleugel, want dit weekend zien we de flippende vleugel niet meer terug op de auto van Verstappen. Ook Hadjar rijdt er, ondanks zijn geluk, niet mee rond. Red Bull heeft er namelijk voor gekozen om de ouderwetste openklappende vleugel weer te installeren. Hoeveel tijd het dit de twee coureurs op vooral de rechte stukken gaat kosten? Dat weten we nog niet. Hopelijk hebben ze dit keer daar beide wat meer geluk mee.

Vooral Hadjar kan dat dit weekend wel gebruiken. Hij heeft meerdere nieuwe motoronderdelen gekregen, waardoor hij stijf achteraan de grid zal starten op zondag.

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