Franse vrachtwagenchauffeur kiest bijzondere route over Merwedebrug

Denk je dat je op de A27 rond Gorinchem alles wel zo'n beetje hebt meegemaakt, verzint een buitenlandse vrachtwagenchauffeur weer iets nieuws.

De chauffeur van de Franse transportfirma Rouxel Logistique wist zijn imposante vrachtwagen op de een of andere manier het smalle fietspad van de Merwedebrug op te sturen om naar de overkant te rijden. Al snel werd duidelijk dat de vrachtwagen daar uiteraard veel te breed voor was, met een blokkade voor fietsers als resultaat. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat moesten er aan te pas komen om de gestrande Fransman weer veilig van het fietspad te begeleiden.

Dat er überhaupt een vrachtwagen over de brug wilde rijden is op zichzelf al een overtreding van jewelste. Vanwege de slechte staat van de stalen boogconstructie geldt er namelijk al een hele tijd een strikt verbod voor vrachtwagens en touringcars. Wie dat toch doet, riskeert een boete van 500 euro. Dat een chauffeur nu besluit het verbod én de file te omzeilen via het fietspad, spant echter absoluut de kroon. Bekijk de beelden met een bijpassend achtergrondmuziekje hieronder.

Beelden: Merwedebrug A27 / X

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