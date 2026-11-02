Hamilton gaat door het lint en haalt uit naar Leclerc en hybride motor

De Grand Prix van Mexico 2026 is voor Ferrari uitgelopen op een enorme gemiste kans, en de spanningen binnen de Scuderia bereiken het kookpunt. Na afloop hield een woedende Hamilton zich absoluut niet in bij de internationale pers.

Hoewel Ferrari de snelheid had om de race te domineren, ging de overwinning naar Max Verstappen. Dat kwam vooral doordat de twee Ferrari-rijders elkaar het leven zuur maakten in de eerste ronde. Vervolgens zat Hamilton vast achter Verstappen terwijl Leclerc nog alles uit de kast moet halen om een vierde plaats veilig te stellen.

Hamilton over Leclerc: “Het is een mentaliteitskwestie’’

Hamilton is klip-en-klaar over het feit dat Ferrari hier een zekere 1-2-finish heeft weggegooid. Op de vraag of het gebrek aan ervaring bij Leclerc een rol speelde in de gevechten om de leiding, zegt Hamilton: “De man is 28 jaar oud, dus ik denk niet dat het aan zijn leeftijd ligt. Ik denk dat het een mentaliteitskwestie is. Het is zoiets van: 'Alles of niets. Of ik win, of niemand van ons wint,' en zo zou het niet moeten zijn. Het zou moeten gaan om die één-twee.’’

Na eerdere akkefietjes dit seizoen vindt Hamilton dat er ingegrepen moet worden door teambaas Frédéric Vasseur. "Dat zal zich blijven herhalen tenzij er actie wordt ondernomen, tenzij er een echt diepgaand gesprek plaatsvindt. Dus dat zou in de toekomst niet meer moeten gebeuren. [...] We hebben geen vaste regels voor de onderlinge strijd, en of dat iets zal veranderen voor Charles, weet ik niet. We moeten het gewoon uitzoeken, maar er moet zeker iets veranderen."

Gevraagd naar de vergelijking met zijn beruchte gevechten met Nico Rosberg bij Mercedes, geeft Hamilton aan dat de situaties vergelijkbaar zijn, maar dat hij vertrouwen houdt in Vasseur: "Ik heb veel ergere tijden meegemaakt bij Mercedes. Er waren echt een paar nare momenten, maar nee, ik zie niet echt grote verschillen. Ik denk dat het goed is aangepast bij Mercedes, en ik denk dat Fred zijn best doet. [...] Ik weet niet echt wat er gaat gebeuren, want tot nu toe is er eigenlijk niets gebeurd. Dus ja, we zullen zien."

Ook kritiek op het circuit en de F1-motor

Niet alleen zijn teamgenoot kreeg er van langs; ook de Formule 1-organisatie en de motorregels moeten het ontgelden. Volgens Hamilton is de combinatie van de ijle lucht in Mexico-Stad en de huidige motorkarakteristieken een ramp voor het spektakel op de baan. "Je kunt hier niet inhalen. Ik denk dat de FIA hier iets aan moet doen, het is gewoon heel slecht. We hebben een clip aan het einde van het rechte stuk waar je een bepaalde snelheid niet mag overschrijden, dus iedereen volgt gewoon. Het is het meest belachelijke als je achter ligt en je hebt net iets meer vermogen in de slipstream. Je zou die snelheid moeten kunnen overschrijden om een kans te maken om in te halen’’, zegt Hamilton.

Hij vervolgt: “Ik bedoel, het is waarschijnlijk de slechtste motorinstelling die ze ooit in deze sport hebben gehad, en het levert geen geweldige races op. Dus vandaag heb je helaas waarschijnlijk niet veel inhaalacties gezien, vanwege dat. [...] Misschien moet het circuit aangepast worden, zodat we iets betere races kunnen rijden." Oef.

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