Hamilton haalt nog maar een keer uit naar Ferrari-teamgenoot Leclerc

Lewis Hamilton heeft een week de tijd gehad om de gemiste kans die de GP van Mexico-Stad voor hem was, een plek te geven, maar dat is niet gelukt. Zo blijkt wel uit zijn eerste interviews in Brazilië.

Natuurlijk vraagt het F1-journaille of er al een vergadering is geweest bij Team Maranello over de weggegooide 1-2-finish. Dat gesprek is er nog niet van gekomen, omdat Leclerc naar huis moest voor de geboorte van zijn eerste dochter Bianca . Hij is hierdoor ook een dag later in Brazilië. Volgens The Race zouden Leclerc, Hamilton en Ferrari-teambaas Vasseur wel vandaag nog met z’n drieën een koffietje doen om de lucht te klaren.

Voor de komst van Leclerc in São Paulo houdt Hamilton zich niet in tegenover de microfoons. De Britse F1-coureur krijgt de vraag of hij denkt dat Leclerc feller racet tegen zijn teamgenoot dan andere coureurs, klinkt in eerste instantie het korte antwoord van Hamilton: “Ja’’.

Voorbeelden

Vervolgens verklaart hij: “Je kunt zeggen wat je wilt. In Singapore zat hij volledig wiel-aan-wiel, volledig aan de binnenkant, had de leiding gewonnen in bocht 1, maar trok zich terug.’’ Hamilton refereert aan het onderstaande moment tussen Leclerc en Verstappen. Hamilton vervolgt: “[Leclerc racet red.] zeker anders [tegen niet-teamgenoten red.]. Als je kijkt naar de teamgenoten, het was hetzelfde met Sebastian [Vettel red.], het was hetzelfde met Carlos [Sainz red.].’’

De zevenvoudig wereldkampioen is niet van plan zijn uitgesproken houding jegens zijn teamgenoot te minderen. “Het maakt me niet echt uit hoe iedereen zich voelt over wat ik heb gezegd. Ik heb mijn hart op mijn tong en ik zeg hoe ik me op dit moment voel’’, zegt hij. Hamilton wil ook nog wat uit de wereld helpen: “Ik zag ergens dat iemand zei dat mijn uitspraken voorbedacht zijn. Ik daar tegenin brengen dat je hartslag tijdens een race rond de 170 slagen per minuut ligt. Je rijdt met 320 km/u. Je hebt geen tijd om na te denken over wat je zegt en wat je tegen de media zegt. Daar denk je niet aan.’’ Met de overgebleven hersencapaciteit waar de F1-coureurs vaak om worden geroemd, durf ik dat te betwijfelen.

Tot slot zegt Hamilton: “Het is dus belangrijk om open te zijn. Natuurlijk zijn er momenten dat je dingen zegt waar je later spijt van krijgt, maar ik niet. Ik ga me nooit verontschuldigen voor mijn authenticiteit en eerlijkheid. Ik laat me nooit het zwijgen opleggen.’’ Zo kennen we hem weer.

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