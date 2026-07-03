Hamilton sluit zich aan bij Verstappen: "Dit wordt verschrikkelijk"

Eerder deze week schoot Max Verstappen keihard in de lach. Niet omdat hij er in de simulator achter kwam dat de prestaties van de RB22 op Silverstone indrukwekkend waren, maar precies het tegenovergestelde. Daarop trok de Nederlander aan de alarmbellen, want het probleem dat hij ondervond was niet enkel beperkt tot zijn F1-bolide.

Ook Ferrari-coureur Lewis Hamilton is achter precies hetzelfde euvel gekomen. Tijdens zijn testrondes over het Britse asfalt viel hem op dat hij lange stukken zonder ondersteuning van het elektrische deel van de aandrijflijn moest doen, simpelweg omdat de batterij leeg was. Het legendarische circuit staat bekend om zijn lange rechte stukken en snelle bochten. Dat is normaliter juist positief, maar met de huidige half elektrische auto's betekent dit vooral vermogensverlies, omdat er niet genoeg plekken zijn om de accu op te laden.

Vermogen verliezen en langzamer

Hamilton verwacht dan ook dat de race heel anders zal verlopen dan wat mensen verwachten. Hij geeft een voorbeeld: "Als je naar de snelheden kijkt, beginnen we al vermogen te verliezen voor het ingaan van Copse. Normaal gesproken jankt de motor als je Copse inrijdt en vecht je met man en macht terwijl je er vol gas doorheen knalt. Nu zal het vermogen teruglopen en moeten we waarschijnlijk terugschakelen om de motor op toeren te houden".

Wat de Brit hier eigenlijk zegt is dat grote delen van het circuit zullen veranderen in stukken waarop coureurs aan het superclippen zullen zijn. Dat is het punt waarop ze vermogen verliezen omdat ze de accu aan het opladen zijn in plaats van op maximaal vermogen kunnen rijden. Dat gaat gepaard met aanzienlijk snelheidsverlies, vooral op de langere rechte en snelle stukken.

Verstappen neemt actie

Verstappen heeft ondertussen aangegeven dat hij er zowel met de FIA als de FOM (Formula One Management) erover heeft gehad. Er zou volgens hem ook gekeken worden naar oplossingen, maar het struikelpunt blijft de werking van de aandrijflijn die niet overeenkomt met de tracklayout van Silverstone. Hij voorspelt dat elke handeling achter het stuur nog meer impact zal hebben en dat het tegelijk voor de kijker niet heel enerverend zal zijn.

De FIA heeft overigens al ingegrepen en heeft de maximale energie deployement van 8 MJ verlaagd naar 6,5 MJ voor Silverstone. Dat is het laagste niveau tot dusver en 0,5 MJ lager dan in Barcelona. Het idee hierbij is vooral dat de coureurs minder hoeven te laden en meer kunnen leunen op het vermogen van de motor zonder dat ze in het eerder genoemde superclipping terecht zullen komen, al wordt verwacht dat het nog steeds relatief vaak zal voorkomen.

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