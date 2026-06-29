Hamilton snauwt naar Verstappen na episch gevecht: ‘’Dat mag je niet verwachten’’

De één-op-één duels tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben al vaker voor consternatie gezorgd. Inmiddels behoren beide coureurs tot de oude rotten in de raceklasse en hebben ook meer respect voor elkaar. Het leverde een prachtig gevecht op in Oostenrijk.

De titanenstrijd vindt plaats in ronde 11. Bij het aanremmen voor bocht 3 was het Verstappen die een inhaalactie inzette. Vervolgens kon Hamilton er in bocht 4 weer voorbij, terwijl beide coureur hun voorbanden blokkeren. Hierna zat Verstappen vanaf bocht 5 tot en met bocht 8 aan de buitenkant van Hamilton, zat bij het uitkomen van bocht 5 zelfs half in de grindbak, maar moest daar voor nu genoegen nemen met het plaatsje achter de Ferrari.

Later, in ronde 22, haalt Verstappen alsnog Hamilton in aan de binnenkant van diezelfde bocht 5 en is hij gezien.

Hamilton verbaast door klagende Verstappen

Na de race heeft Verstappen het over ‘’een gaaf gevecht’’ waarmee hij wel wat kostbare tijd verloor. Tijd die hij nodig had voor de overwinning, want de Red Bull-coureur kwam maar 1,6 seconde te kort op winnaar Russell op de finishlijn. Wel vroeg Verstappen over de boordradio of het wel allemaal mocht wat Hamilton daar deed uitkomen bocht 5.

We kunnen het er allemaal over eens zijn dat Hamilton absoluut geen straf verdiende. Hij verdedigde zijn plek ferm, maar legaal. Het is dan ook niet raar dat Hamilton vreemd opkijkt als hij hoort dat Verstappen om een penalty voor de zevenvoudig wereldkampioen vroeg.

Hamilton spreekt zich eerst uit over de duel en genoot er even goed van: ‘’Het was geweldig, heel leuk!’’ Vervolgens hoort hij van de oproep aan de FIA van Verstappen en zegt: "Nou, hij ging aan de buitenkant van het circuit van de baan. Je mag niet verwachten dat je een kampioen buitenom kunt inhalen", aldus Hamilton.

Het klinkt alsof Hamilton hier zichzelf op de borst klopt, maar hij verduidelijkt hierna: ‘’Ik zou ook niet aannemen dat ik hem daar aan de buitenkant zou kunnen inhalen. Hij zat bij de apex van de bocht achter me en daarom had hij zich terug moeten trekken. Dat deed hij niet ik heb hem net genoeg ruimte gegeven", vindt Hamilton. En daar sluit ik me met mijn bescheiden mening volledig bij aan. Jij ook, toch?