Waarom Max Verstappen baalt van de 'beste verbrandingsmotor' op de grid

Raar maar waar: de autosportfederatie FIA heeft aan alle Formule 1-teams en motorleveranciers bevestigd dat debutant Red Bull Powertrains op dit moment de allerbeste verbrandingsmotor van de grid heeft. Hoewel de FIA naar verwachting de officiële cijfers deze week pas toelicht, klapte niemand minder dan Lewis Hamilton na de Grand Prix van Monaco al uit de school over de uitslag.

Als je puur naar de WK-stand (en de GP van Monaco van gisteren van Max Verstappen ) kijkt, ligt het niet voor de hand dat Red Bull de beste motor heeft. Het team van Max Verstappen bezet momenteel slechts de vierde plek in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes, Ferrari en McLaren. Bovendien is de Mercedes-krachtbron dit seizoen nog ongeslagen. Toch wijst de FIA nu naar de gloednieuwe Red Bull-Ford motor als dé absolute maatstaf. Klinkt goed, maar dat is het absoluut niet.

Hamilton verklapt: ‘’Red Bull is de sterkste’’

Nog voor dit alles bekend is, denkt Lewis Hamilton dat het nieuws allang naar buiten is. Tijdens het interview met Sky Sports na de GP van Monaco vertelt Hamilton dan ook over de verhoudingen. ‘’"Volgens mij kwam gisteren of vandaag het nieuws naar buiten dat Red Bull de krachtigste motor heeft, Mercedes tweede staat en dat wij (Ferrari) daarachter zitten’’, zegt Hamilton.

Waarom is dit zo belangrijk?

Hamilton vertelt er meteen bij wat hier het gevolg van is: ‘’We hebben nu dus tokens om te proberen te ontwikkelen en het gat te dichten.’’ Hij heeft het over de ADUO-tokens ( Additional Development and Upgrade Opportunities ). Die zijn dit jaar ingevoerd. Om te voorkomen dat één motorleverancier door de nieuwe regels jarenlang domineert, is dit sportieve vangnet opgetuigd. Fabrikanten die aantoonbaar achterlopen op de concurrentie, krijgen extra budget- en ontwikkelingsmogelijkheden (vrijstellingen in het budgetplafond en extra tokens) om hun motor gedurende het seizoen en het jaar daarna te upgraden.

Omdat Red Bull door de FIA nu als de absolute nummer één is aangewezen, krijgt het team van Max Verstappen een fors nadeel: het doorontwikkelen van de verbrandingsmotor van Red Bull (en zusterteam Racing Bulls) wordt per direct bevroren. En daar zit de crux.

Waarom de Red Bull-motor de sterkste is

Niet één overwinning en toch de sterkste motor. Hoe kan dat? Dit heeft alles te maken met de meetmethode van de FIA. De federatie kijkt voor de ADUO-index uitsluitend naar de prestaties van de verbrandingsmotor. De elektrohulpjes (die dit jaar belangrijker zijn dan ooit tevoren) tellen niet mee. Het is dus aannemelijk dat de V6 van Red Bull wel sterker is, maar dat het totaalpakket van de Ferrari- en Mercedes-krachtbron het beter voor elkaar heeft.

FIA ADUO-ranglijst

Red Bull Powertrains: de maatstaf, dus bevriezing van de ontwikkeling Mercedes-AMG: 2 procent achterstand. Mag één upgrade doen Ferrari: 4 procent achterstand. Mag twee upgrades doen Audi en Honda: grootste achterstand. Mogen twee upgrades doen.

Bron: Sky Sports , Formule 1 Magazine , Racingnews365

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