Porsche luistert naar klanten en brengt deze gewilde optie terug

De handbak is in de autowereld ondertussen hetzelfde als een bedreigde diersoort. Gelukkig hebben we altijd Porsche nog . De Duitsers zijn voorlopig niet van plan om de koppeling in de prullenbak te gooien. Sterker nog: zolang de wet het toestaat en klanten nog steeds om een handbak vragen, wil Porsche gewoon lekker drie pedalen blijven leveren. Er is echter maar één kleine kanttekening: het gaat om Noord-Amerika...

Porsche trekt de koppeling nog niet eruit

Dat zijn niet alleen mooie woorden voor de bühne. Porsche heeft voor modeljaar 2027 de handgeschakelde zesbak weer als optie op de 911 Carrera S gezet. Die was in eerste instantie alleen met PDK verkrijgbaar, maar de klant bleek blijkbaar toch af en toe zelf iets te willen doen. Volgens Timo Resch, CEO van Porsche Cars North America, speelde de gigantische belangstelling voor de handgeschakelde 911 GT3 daarbij een belangrijke rol. Dus: mensen blijven die handbak gewoon bestellen.

En dat is best opvallend. We hebben het tenslotte over een moderne sportwagen die met een PDK sneller, efficiënter en gemakkelijker is. Maar blijkbaar zijn er nog steeds genoeg mensen die liever zelf roeren in die versnellingsbak.

Resch laat weten dat het merk handgeschakelde auto's zal blijven aanbieden zolang ze geen wettelijk gezeur krijgen en zolang er uiteraard vraag naar is. Volgens hem kan die vraag zelfs nog ver in de jaren 30 blijven bestaan. De handbak is dus bij Porsche voorlopig geen oude meuk. Het is een optie waar nog gewoon vraag naar is. En die snappen we wel.

De grootste vijand heet regelgeving

Er is alleen één partij die Porsche niet kan overtuigen met een mooie verkooppraat: regelgeving. De 911 wordt namelijk steeds verder geëlektrificeerd om aan de steeds strengere emissieregels te voldoen. De huidige 911 GTS en Turbo S hebben bijvoorbeeld de T-Hybrid-aandrijflijn. En daar loopt Porsche tegen een vrij praktisch probleem aan: die nieuwe hybride techniek laat zich momenteel niet combineren met een ouderwetse handbak.

Dus een hybride 911 met drie pedalen zit er voorlopig niet in. Maar dat woordje 'momenteel' is interessant. De Porsche-meneer houdt de deur dus wel op een kier. Hij zou het niet vreemd vinden als de ingenieurs in Weissach op termijn alsnog een technische oplossing vinden. En dat is goed nieuws voor de volgende generatie 911. Want hoewel natuurlijk niets is bevestigd, is het dus niet uitgesloten dat Porsche ook bij de opvolger van de huidige 992 een handbak blijft aanbieden.

Een zesbak voor mensen die zelf willen werken

Dat de handbak überhaupt nog een toekomst heeft, komt eigenlijk neer op één hele simpele reden: mensen blijven hem kopen. De fabrikant ziet zelf natuurlijk ook wel dat een handbak niet de meest logische keuze is als je alleen maar naar de prestaties kijkt. Een automaat doet het sneller. Een elektrische auto doet het makkelijker. En een computer raakt nooit gefrustreerd omdat jij bij 6.500 toeren nét even een misshift hebt.

Een handbak geeft je gewoon meer te doen. Je moet schakelen, koppelen, doseren en nadenken. Precies de dingen die moderne auto's steeds beter voor je proberen op te lossen. Daarom is het eigenlijk prachtig dat Porsche naar de echte liefhebber luistert.

Zolang de regelgeving het niet onmogelijk maakt en er dus genoeg klanten zijn die liever zelf aan die pook trekken, blijft de handbak gewoon leverbaar. Nu hopen dat ze in Europa dezelfde gedachtegang krijgen.

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