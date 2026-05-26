Volvo wordt vrienden met Tesla: dit betekent het voor de elektrische Volvo-rijder

Je kunt veel zeggen over Elon Musk en zijn uitbreidingsplannen voor Tesla, maar het netwerk van Superchargers over de hele wereld is voor veel EV-rijders toch een heel prettige oplossing. Één waar Volvo haar eigen klanten vanaf nu ook graag heen stuurt.

Natuurlijk weet menig elektrische rijder al heel lang dat je gewoon met elke elektrische auto bij een Tesla Supercharger terecht kunt. Het enige dat je hiervoor nodig hebt is een Tesla, of de Tesla-app in combinatie een geldige betaalmethode. Tesla opende de deuren voor elk ander EV-merk al in 2021. Toch denkt Volvo dat er nog een stap te maken valt. Het neemt namelijk de eerder genoemde vereisten weg.

Makkelijker snelladen

Vanaf nu maakt het Zweedse merk het namelijk mogelijk om via de Volvo-app bij 20.000 Superchargers in Europa te laden. Zo kan je dus eigenlijk zonder iets extra's te moeten doen (er vanuitgaande dat je als Volvo-rijder de Volvo-app gebruikt) direct terecht bij de laadpalen van Musk. Een geruststellende gedachte als je met je elektrische Volvo de uitdaging aan gaat om ergens in Europa op vakantie te gaan.

Buiten Europa duurt het nog wat langer voordat je met een Volvo bij een Superchargers kunt laden. Tesla heeft de laadpalen in veel markten buiten de EU voorzien zijn van een North American Charging System-lader (NACS). Die past niet op de in Europa gestandaardiseerde CCS-laadpoort. Gelukkig heeft Volvo ook daar een oplossing voor. Het is van plan om tegen 2029 Volvo's in de relevante markten in Azië-Pacific, namelijk Japan en Zuid-Korea te voorzien van de NACS-laadpoort.