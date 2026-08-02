Hardcore Ferrari 12Cilindri is nabij en krijgt bijzonder trucje

We moeten het toch nog eens hebben over de Ferrari 12Cilindri. Bij de onthulling van de Manuale verwachtten we eigenlijk de 'hardcore'-variant van de nieuwe V12-sportwagen. Want die hardcore variant zou de nieuwe handbak krijgen die debuteert in de 12Cilindri M. Nu lijkt het erop dat we eerst de variant met handbak krijgen en daarna pas de hardcore-versie. Wat blijkt: de nieuwe 12Cilindri op zijn heetst en de handbak zouden wel eens hand in hand kunnen gaan.

De Ferrari met V12 voorin bestaat al een paar decennia, maar pas vanaf de 550 en 575 wordt het recept iets sportiever afgesteld met slechts twee zitplaatsen. De opvolger 599 GTB kreeg daarom een bijzondere topversie die de GT-natuur van de auto nogal onderuit haalt. De 599 GTO levert zijn lederen bekleding en vloermatten in voor stoffen racekuipen en traanplaat, naast een scala aan andere modificaties én 670 pk. Dat sloeg aan, want voor de opvolger F12berlinetta werd hetzelfde gedaan met de F12tdf. Die noteerde toen een aardig bizarre 780 pk samen met zijn lichtgewicht insteek. Bij 812 Superfast hetzelfde met diens topversie 812 Competizione. Die laatste is qua motorspecs vergelijkbaar met de 12Cilindri omdat de limiet van de 830 pk sterke V12 nu wel een beetje bereikt lijkt te zijn.

12Cilindri VS

Toch lijkt het erop dat Ferrari voor de 12Cilindri 'VS' (Versione Speciale is de verzamelnaam voor de 'hardcore-versie' totdat een echte naam onthuld is) weer gaat spelen met die grenzen. Je begint je dan toch af te vragen waar de grens ligt. Volgens Carscoops zou het vermogen richting omgerekend 860 pk kunnen schieten voor de hardcore 12Cilindri. Spyshots tonen eveneens herziene aerodynamica aan, met een subtiele maar toch vrij aanwezige lipspoiler achterop. Eigenlijk zijn dat de dingen waar een VS-versie sowieso aan moet voldoen, dus tot hier geen verrassingen.

Handbak?

Dan even terugkomend op de handbak van de Ferrari 12Cilindri Manuale. Wie het even niet heeft gevolgd: Ferrari onthulde onlangs een handgeschakelde 12Cilindri. Tenminste, een auto die lijkt te doen wat Koenigsegg's CC850 doet: de automaat heeft een handgeschakelde modus via een H-patroon. Dankzij input van de computer heb je een koppelingspedaal en een versnellingsbak die reageren op jouw input, maar je stuurt enkel de computer aan die het omzet in daadwerkelijk schakelen. En als je daar geen zin in hebt, zet je de auto in de automatische stand. Het klinkt als het beste van twee werelden, maar liefhebbers (degenen die altijd maar geroepen hebben dat automaten ruk zijn en het gevoel telt) twijfelen over de echtheid ervan. Even de rijtesten afwachten dus.

Deze handbak zou dus wel eens een rol kunnen gaan spelen in de Ferrari 12Cilindri VS. Maar dan wel als enige optie qua transmissie. Dat is tot op zekere hoogte bijzonder, want bij de normale 12C heb je nog de keuze. Aan de andere kant, je kán als je wil de handbak altijd in de automatische stand gebruiken, dan is er ook geen verschil met een normale automaat. Bovendien kent Ferrari hun clientèle: de kans is het grootst dat er helemaal niet mee gereden wordt, want de VS-versies van voorgaande Ferrari V12's zijn peperduur geworden. In tegenstelling tot de paar honderd duizend euro die je moet neerleggen voor een F12 of 812, mag je voor een TDF of Competizione vaak meer dan anderhalf miljoen betalen.

Ferrari wil de 12Cilindri VS dit jaar nog onthullen, dan wordt alles duidelijk. Hopelijk.

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