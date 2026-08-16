Welke hardcore Ferrari met atmosferische V8 kies jij?

De 360 Challenge Stradale, 430 Scuderia en 458 Speciale kom je steeds minder vaak tegen, maar @Wessel.jpeg heeft het voor elkaar gekregen om ze alle drie bij elkaar te krijgen. Dit levert gave plaatjes op!

Ferrari 360 Challenge Stradale

In 1999 begon een legendarische reeks straatlegale circuitspeeltjes van Ferrari, met de Challenge Stradale. Voor de volledigheid: er was eerder al wel de straatlegale 348 GT Competizione, maar daar zijn er maar 50 van gebouwd. Met de Challenge Stradale besloot Ferrari het iets groter aan te pakken. Hier zijn uiteindelijk 1.288 exemplaren van gebouwd. Nog steeds niet megaveel, maar wel een stuk meer dan 50.

De Challenge Stradale heeft met 425 pk maar 25 pk extra ten opzichte van een 360 Modena, maar deze auto was wel 110 kg lichter. Bovendien werd de 360 van A tot Z aangescherpt, van de besturing tot de remmen (die afkomstig waren van de Enzo).

De uiterlijke verschillen zijn subtiel: zonder de striping moet je goed kijken om het verschil te zien met een 360 Modena. Dit specifieke exemplaar is juist extra opvallend. Deze auto heeft niet alleen striping, maar ook witte luchtroosters aan de achterkant. Dat komt omdat het een Cornes Edition betreft, die in het leven was geroepen om het 25-jarig bestaan van de Japanse importeur Cornes & Co te vieren. Hier zijn maar 25 van gebouwd en eentje is dus in Nederland terecht gekomen.

Ferrari 430 Scuderia

In 2007 verscheen de hardcore versie van de F430 op het toneel: de 430 Scuderia. Ferrari had met hun onnavolgbare namenlogica besloten dat deze auto 430 moest heten in plaats van F430. De onthulling werd gedaan door niemand minder dan Michael Schumacher, die zijn Ferrari-helm op dat moment in de wilgen had gehangen, maar nog wel actief was als ambassadeur en adviseur.

Net als de Challenge Stradale moet de Scuderia het niet zozeer hebben van zijn vermogensboost. 510 pk was een bescheiden upgrade van 20 pk ten opzichte van de F430. Wel was de auto weer een stuk lichter (100 kg) en overall meer hardcore. Het uiterlijk mocht ook wat agressiever: de Scuderia is meteen te herkennen aan de voorbumper, de hooggeplaatste uitlaten en de striping. Die striping was overigens optioneel, maar het overgrote deel van de Scuderia’s werd hiermee uitgevoerd. Zo ook het exemplaar op de foto’s. Hoeveel Scuderia’s er uiteindelijk gebouwd zijn, is niet precies bekend, maar dat zijn er zo’n 1.500 à 2.000, plus nog 499 16M’s.

Ferrari 458 Speciale

Het trio wordt compleet gemaakt door de 458 Speciale. Met 605 pk werd er een flinke stap gezet ten opzichte van de 430 Scuderia. De Speciale is 90 kg lichter dan de 458 Italia. Ferrari-verzamelaars worden inmiddels helemaal wild van deze auto, omdat het de laatste is met een atmosferische V8. De 488 Pista had ook nog wel in het rijtje gepast, maar die heeft turbo’s.

De 458 Speciale is tevens de laatste die nog door Pininfarina is getekend, voordat Ferrari zei: wij gaan het zelf doen. Qua uiterlijk zijn er ook weer genoeg herkenningspunten, zoals de voorbumper, de motorkap en de uitlaten. Je kon deze keer zelfs kiezen uit twee soorten striping. Veel Speciales hebben de blauwe streep in het midden met aan weerszijden twee witte strepen, maar dit exemplaar heeft twee losse zwarte strepen. Van de 458 Speciale zijn er 1.309 gebouwd.

Laat in de reacties vooral even weten welk auto uit dit trio jouw favoriet is. Ook al is het geen spot in het wild, toch roepen we deze Ferrari-combo uit tot Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en maak kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van € 100! Bovendien zijn we momenteel weer op zoek naar vakantiespots. Als je die uploadt met #vakantiespot2026 in de beschrijving, maak je ook nog eens kans op een mooi Autoblog-strandlaken.

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