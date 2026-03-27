Hardrijders opgelet: hier krijg je een begrenzer na twee overtredingen

Waar we in Nederland hardrijders zover financieel proberen uit te kleden dat ze de hoge peutprijzen niet meer kunnen betalen, hebben ze in het Amerikaanse Illinois een strakker lik op stuk beleid op de plank liggen. Rij je twee keer te hard, dan mag je je auto inleveren en wordt er een begrenzer ingebouwd.

Geen recht op normale auto's

Het is het idee van senator Martha Deuter die blijkbaar helemaal klaar is met asociaal gedrag in haar staat. Ze stelt voor om mensen die twee overtredingen in één jaar begaan, niet alleen de auto te laten begrenzen, maar ook het rijbewijs aan te passen. Lui die het nodig vonden om gepakt te worden met meer dan 100 mijl per uur (160 km/u) op de teller of achterlijk rijgedrag vertonen, krijgen een aanpast roze kaartje die niet langer het recht geeft om in alle auto’s te rijden.

Overtreders worden automatisch deelnemer aan het Intelligent Speed Assistance (ISA) Program, waaronder hun reguliere rijbewijs niet langer geldig is en ze een speciale ISA-vergunning krijgen. Hiermee mogen ze enkel nog in begrensde voertuigen rijden.

Het ISA-systeem dat in de auto wordt gebouwd, begrenst de auto overigens niet enkel op één maximale snelheid, maar doet dit op basis van GPS-gegevens. De auto kan dus nooit harder dan de maximaal aangegeven snelheid.

Andere auto is geen oplossing

Afhankelijk van de zwaarte van de overtredingen kan iemand tussen één en drie jaar veroordeeld worden tot ISA-deelnemer. Verhuizen naar een andere staat of een andere auto kopen, zouden geen oplossing moeten zijn, aangezien de overtreder onder toezicht staat. Grappig genoeg houdt het wetsvoorstel wel rekening met de privacy van de overtreder, want opgeslagen locatiedata afkomstig van onder andere het ISA-systeem, moet na 90 dagen netjes verwijderd worden.

Het idee hierachter is natuurlijk om veelovertreders en excessieve probleemgevallen aan te pakken en de verkeersveiligheid te verhogen. Het is een afgeleide van een wet die al eerder in Virginia is aangenomen, waarbij overtreders een ‘speed nanny’ in de auto gebouwd krijgen. Dat systeem houdt bij hoe hard er gereden wordt en waarschuwt de overtreder. Een beetje als het Europese Speed Assis-systeem dat begint te piepen als je één kilometer harder gaat dan op de borden staat. Verschil is alleen dat wij Europeanen er zelfs zonder snelheidsovertredingen al aan moeten geloven.