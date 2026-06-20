Hatseflats! Peter Gillis wil een Formule 1-race organiseren

Het is dat we het al verklapt hebben in de titel, maar anders zou je nooit raden wie er een nieuwe Grand Prix wil organiseren. Peter Gillis, of all people. Naar verluidt wil de realityster een straatrace organiseren door een van zijn vakantieparken. Oké, dat is niet waar, maar vakantieparken spelen wel een rol in dit verhaal. Hoe kan het ook anders.

Peter Gillis is van plan om uit te wijken naar Kroatië, aangezien hij in Nederland continu aan de stok heeft met de belastingdienst. Hij wil in het zonnige Kroatië negen vakantieparken op poten zetten. En wat is de ideale manier om je vakantiepark gevuld te krijgen? Door een Formule 1-race te organiseren. Duh.

Geruchten vanuit Kroatië

We kunnen wel goedkopere manieren verzinnen om een paar aftandse vakantieparken vol te krijgen, maar toch zijn er vanuit Kroatië geruchten dat Gillis een Formule 1-race wil organiseren. Eerlijk is eerlijk, een Grand Prix kan veel publiek trekken en Peter Gillis weet als geen ander: massa is kassa. Bovendien heeft hij in de bak genoeg tijd om na te denken over zijn plannen.

Het is een tamelijk bizar verhaal, dus we moeten het allemaal nog met een korreltje zout nemen. En ook al is Peter Gillis daadwerkelijk van plan een Formule 1-race te organiseren, dan moet hij nog heel veel obstakels overwinnen. Zo schijnen de Kroatische autoriteiten nog nergens vanaf te weten. Nu zijn ze in Kroatië misschien iets makkelijker dan in Nederland, maar ook daar kan Peter niet zomaar even hatseflats een Formule 1-race organiseren. En dan hebben we het nog niet eens over de FIA en de FOM.

Via: GPfans.com

Foto: de Rolls-Royce Cullinan Black Badge van Peter Gillis, gespot door @thomcarspotter

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