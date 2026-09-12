Hè? FIA-baas wil F1-regels aanpassen om Alonso weer vooraan te brengen

Fernando Alonso heeft in zijn F1-carrière nogal wat pech gehad, maar 2026 slaat werkelijk alles. Daarom vreest FIA-baas Mohammed Ben-Sulayem dat Alonso met de staart tussen de benen de F1 zal verlaten. En dat wil de baas van de FIA voorkomen.

Op papier klopt alles bij Aston Martin: een boel geld, een eigen motorfabrikant met een grote naam, topontwerper Adrian Newey en geen teamgenoot die je het leven zuur maakt. Toch beleeft Alonso een dieptepunt. De nieuwe Honda-krachtbron mist vermogen, de auto is onbestuurbaar en het batterijracen ligt Alonso totaal niet. Daarom komt het niet uit de lucht vallen dat Alonso erover nadenkt om na dit jaar de handdoek in de ring te gooien.

FIA-baas wil ingrijpen

Voor FIA-baas Ben Sulayem is dat echter onbespreekbaar. Tijdens het New Economy Forum in Madrid zegt hij: “We kunnen simpelweg niet toestaan dat een grote kampioen als Alonso vertrekt vanwege de huidige omstandigheden. Dat is niet de manier waarop hij afscheid moet nemen van dit podium. Hij moet succesvol zijn en pas vertrekken wanneer hij dat zelf wil, niet omdat hij door slechte prestaties wordt gedwongen.’’

Klinkt nog best sympathiek en hypothetisch, maar Ben Sulayem maakt er ook echt al werk van. Hij is al om tafel gaan zitten met Alonso en teameigenaar Lawrence Stroll. Volgens de FIA-president is er in mei al op juridisch en technisch vlak ruimte geboden aan Honda om de motor aan te passen. Ben Sulayem verduidelijkt dat dit allemaal binnen de F1-regels viel.

Bovendien heeft hij Alonso een opmerkelijk aanbod gedaan: “Ik zei tegen hem: 'Ik ga jou niet vertellen wat wij gaan doen. Zeg jij mij maar wat jij wilt, jij bent immers de coureur. Vertel me wat wij moeten doen om deze resultaten te verbeteren.’’

Baas van de raceorganisatie is partijdig

Deze uitspraken zorgen voor flink wat tumult in de F1-paddock. Het wekt natuurlijk verbazing op bij de andere teams, maar ook bij experts en fans. De FIA heeft als onafhankelijke regelgever de taak om een eerlijk en gelijk speelveld te bewaken. Zodra de president van de bond publiekelijk roept dat hij één specifiek team en één specifieke coureur te hulp schiet met reglementswijzigingen, gooit hij de sportieve integriteit direct in de prullenbak. Het is goed dat de FIA en FOM luisteren naar de F1-coureurs, maar het is heel wat anders dat een actieve coureur een aanbod krijgt om de regels aan te passen om hem weer te laten winnen.

Het is niet de eerste keer dat Ben Sulayem onder een vergrootglas ligt bij voorvallen rondom de Spaanse veteraan. Eerder kwam hij al in opspraak na meldingen van een klokkenluider dat hij persoonlijk zou hebben geïntervenieerd bij de stewards om een tijdstraf van Alonso tijdens de GP van Saoedi-Arabië terug te draaien. Aston Martin wordt immers flink gesponsord door Aramco, een Saoedisch oliebedrijf.

De nieuwe uitspraken voeden het beeld dat de topman bereid is de regels naar zijn hand te zetten als het uitkomt. Toch jammer, want we steunen Ben Sulayem dan wel weer in zijn V8-plannen .

Bron: BBC

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