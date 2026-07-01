Gaat dit iconische F1-element dan echt terugkeren?

Formule 1-fans van een bepaalde generatie krijgen hier spontaan flashbacks van. Michael Schumacher die een undercut plaatst, monteurs die in een paar seconden banden wisselen én tientallen liters brandstof de auto in douwen, en af en toe een klein vlammetje in de pitstraat voor extra spektakel. Precies dat vergeten ingrediënt zou zomaar eens kunnen terugkeren in de Formule 1. Ja, echt. Binnen de FIA wordt namelijk serieus gesproken over de regels voor 2031, en daarbij ligt een verrassend oud idee weer op tafel: tankstops tijdens de race.

Terug naar de tankslang?

De reden is wel wat minder nostalgisch dan je misschien hoopt. Het draait vooral om gewicht. De FIA wil de huidige generatie F1-auto’s namelijk flink afslanken. Het doel is om weer richting de 700 kilo te gaan, of liefst zelfs daaronder. Dat is een behoorlijk verschil met de huidige auto’s, die door al die ingewikkelde hybride systemen en dikke batterijen steeds zwaarder zijn geworden.

Tankstops zouden daarbij dus kunnen helpen. Met kleinere brandstoftanks hoeven auto’s aan het begin van de race natuurlijk veel minder brandstof mee te nemen. Volgens de berekeningen scheelt dat meer dan 50 kilo bij de start. En 50 kilo minder in een Formule 1-auto is bepaald geen detail. Dat betekent sneller remmen, scherper insturen en potentieel levendigere races. En nog een bijkomend voordeel: meer strategie. Undercuts, overcuts, fuel windows, precies dat soort tactisch schaakwerk waar strategen én fans helemaal happy van worden.

Maar wacht, er is meer

De discussie over 2031 draait niet alleen om tanken. Ook onder de motorkap kan er veel veranderen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem ziet het liefst een terugkeer naar iets wat meer pure motorsport ademt: een atmosferische V8 met een bescheiden KERS-systeem. Minder complexe hybride techniek, minder gewicht en, niet onbelangrijk, meer geluid.

En natuurlijk is niet iedereen enthousiast. Motorleveranciers als Mercedes-Benz en Audi zien liever een motor met turbo, omdat die technologisch dichter bij moderne straatauto’s staat. Vrij vertaald: de FIA wil kippenvel, fabrikanten willen R&D-budget verantwoorden.

Oude chaos, nieuw probleem

Klinkt tanken als een no-brainer? Niet helemaal. Er zit namelijk één groot probleem aan: duurzaamheid. De Formule 1 probeert de laatste jaren juist minder materiaal de wereld over te slepen. Zo werd in 2023 zelfs het aantal bandensets per weekend teruggebracht als onderdeel van de duurzaamheidsdoelen. Het opnieuw introduceren van complete brandstofinstallaties, pompen, tanks, veiligheidsapparatuur en logistiek, voelt dan wel een beetje als een flinke stap achteruit.

En dus is de discussie nog lang niet klaar. Maar goed, alleen al het feit dat tankstops weer serieus besproken worden, zegt genoeg. De Formule 1 zoekt duidelijk naar manieren om auto’s lichter, eenvoudiger en spannender te maken.

Via: Motorsport.com

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