Heb je hagelschade? Dat wordt zelf betalen

Een onaangename verrassing voor veel mensen die schade aan hun auto hebben door de hagelbui van afgelopen zaterdag...

Een berichtje dat mij persoonlijk ook aangaat. Want hier ging het echt heel erg stevig los. Hagelstenen zo groot als pingpongballen (oké, we zitten in het Gooi, dus we meten hier met golfballen...) zorgden voor fikse schade. Ondergetekende heeft drie auto's in het huishouden en alledrie de auto's stonden buiten En je raadt het al, ze zien er alledrie uit als een poffertjespan. Heel fijn...

Dat wordt naar de schadehersteller met een flinke bijdrage van de verzekering op zak. Zou je denken, behalve als je een WA verzekering hebt. Dan mag je alles lekker zelf betalen. Die verzekering dekt wel schade die je bij een ander veroorzaakt, maar niet de deuken die hagelstenen in je eigen auto slaan. En dat kan een duur grapje worden, want een flink beschadigd dak, motorkap en dakstijl fiksen looptal snel op tot duizenden euro's. Daarvoor waarschuwt rechtbijstandshulp DAS ons

Heb je een WA-plusverzekering, ook wel beperkt casco genoemd, dan ziet de wereld er een stuk vriendelijker uit. Hagelschade is daarbij in de meeste gevallen gewoon gedekt. Bij een allriskverzekering geldt dat uiteraard ook. Toch is het slim om even in de polisvoorwaarden te duiken. Sommige verzekeraars hanteren een eigen risico en bij de ene maatschappij betaal je minder als je naar een aangesloten schadehersteller gaat dan bij de andere.

Opvallend is dat veel mensen denken dat de wegbeheerder misschien aansprakelijk is als ze tijdens zo'n hagelbui schade oplopen. Dat is vrijwel nooit het geval. Hagel wordt gezien als een natuurverschijnsel waar niemand iets aan kan doen.

De beste verzekering blijft uiteindelijk nog altijd een dak boven je auto. Maar omdat de meeste Nederlanders nu eenmaal geen parkeergarage meenemen op vakantie of naar hun werk, is het misschien geen gek idee om nog eens te kijken hoe je auto eigenlijk verzekerd is.

En als je WA verzekerd bent en die nu snel overzet naar all-risk en dan de schade bij een volgende hagelbui gaat claimen, heb je niet van ons...