Heb jij een vrachtwagenrijbewijs? Koop dan deze Hummer EV met 1.000+ pk!

In een automotive context denk je bij 4 ton misschien aan de prijs of de kilometerstand, maar bij de Hummer EV slaat dit op het gewicht. Iemand heeft zo’n extreem zwaar bakbeest naar Nederland gehaald, want er staat een exemplaar op Marktplaats.

Efficiëntie, wat is dat?

De elektrische Hummer is een EV zoals alleen de Amerikanen die kunnen maken: extreem lomp, zwaar en inefficiënt. Hij mag dan elektrisch zijn, deze auto is eigenlijk nog net zo fout en overbodig als de Hummers van 20 jaar geleden.

De range van de GMC Hummer EV is nog best oké (529 kilometer EPA), maar daar heeft deze auto wel een bizar groot accupakket voor nodig. Deze heeft een capaciteit van 212,7 kWh. Tsja, efficiëntie is een begrip dat ze in de Verenigde Staten niet kennen.

Vrachtwagenrijbewijs

De Hummer EV is ook dusdanig zwaar dat je een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt. Dat is geen grap: rijbewijs C is nodig voor voertuigen die meer dan 3.500 kg wegen. De Hummer EV gaat daar ruimschoots overheen, met 3.998 kg. Deze auto weegt bijna twee keer zo veel als een Hummer H3. En dat is niet omdat de H3 zo’n vedergewicht was.

Het gaat hier om de dikste versie, de Edition 1. Die heeft drie elektromotoren die samen maar liefst 1.014 pk en 1.627 Nm aan koppel leveren. Daarmee kan dit gevaarte in 3 seconden van 0 naar 100 km/u sprinten. Dat voelt heel erg onnatuurlijk: alsof René Froger Dafne Schippers bijhoudt op de 100 meter.

Crab Walk

Deze Hummer heeft ook de optionele Crab Walk-functie. Dit betekent dat alle wielen kunnen draaien en je de auto ook diagonaal kunt verplaatsen. Toch handig als je wilt in- of uitparkeren met deze 5 meter lange en 2,2 meter brede kluis op wielen.

Deze auto heeft in Nederland helemaal niks te zoeken, maar toch zijn er tot dusver vier exemplaren ons land binnengekomen. Één daarvan staat nu op Marktplaats, met 14.800 kilometer op de teller. De vraagprijs? €149.000. Dat is een ambitieuze vraagprijs. En dan is er niet eens de moeite genomen om de auto fatsoenlijk op de foto te zetten...