Hee. Fiat lanceert zomaar ineens de gloednieuwe 600e

Zomaar, zonder enige buzz, lekkages en andere teasers lanceert Fiat ineens zomaar de gloednieuwe 600e.

Automerken zijn er meesters in, het lekken van beetjes informatie over een nieuw model. BMW deed het bijvoorbeeld als geen ander met de M3 Touring. Daar was al zoveel over gelekt, dat we alles al wisten toen de grote presentatie plaatsvond.

Want ook presentaties zijn meestal evenementen die groots worden aangepakt. Met pers van over de hele wereld, showgirls, olifanten, clowns en al het andere dat je in een circus verwacht.

Alles om maar aandacht te genereren voor het nieuwe model. Maar Fiat niet. Die pakken het helemaal anders aan, zoals vandaag met de 600e.

Fiat lanceert de gloednieuwe 600e

Fiat besloot de 600e namelijk met de zogeheten stille trom aan de wereld te tonen. Geen gekkigheid, alleen een videootje en daar blijft het verder wel bij. Dus we weten niet wat er allemaal onder de kap gebeurt. Maar we hebben wel een idee.

De Fiat 600e is namelijk gebaseerd op de Jeep Avenger en de aandrijving zal dan waarschijnlijk ook krek eender zijn. Dat betekent dus 1 elektromotor met 154 pk en 260 Nm . De accu is waarschijnlijk 54 kilowatt, maar hoe ver je daarmee komt, is niet duidelijk.

In sommige landen levert Fiat de 600 ook zonder ‘e’, dan stoppen ze er een 1,2 liter 3-pittertje in. Die levert 100pk en wordt met de hand geschakeld. Ook leuk. maar of het allemaal klopt, wat hij kost en wanneer hij leverbaar wordt? We weten het niet en Fiat rept er zelf met geen woord over.

Maar goed. Praatjes vullen geen gaatjes, kijk anders gewoon lekker naar de officiële video.