Heeft de FIA een rekenfout gemaakt? F1-uitslag Monaco kan nog compleet op de schop

De vlag is al even gevallen in het prinsdom, maar de definitieve uitslag van de Grand Prix van Monaco 2026 ligt nog lang niet vast. Een groot aantal straffen wegens te hard rijden in de pitstraat zorgt voor veel tumult in de paddock. Meerdere teams pikken de tijdstraffen niet en stappen naar de rechter.

De pitstraat in Monaco bleek afgelopen zondag een absoluut mijnenveld. Maar liefst vijf coureurs werden tijdens de race op de bon geslingerd voor het overschrijden van de maximale pitsnelheid. George Russell, Oscar Piastri, Franco Colapinto en Lewis Hamilton kregen allemaal een tijdstraf van 5 seconden aan hun broek. Pierre Gasly maakte het helemaal bont: de Alpine-coureur werd maar liefst twee keer beboet.

Minimale snelheidsoverschrijding

Opmerkelijk is de precisie van de overtredingen. Er is doorgaans geen enkele beweegruimte bij de FIA, en dat bleek: vijf van de zes overtredingen werden geklokt op exact 60,1 km/u. Alleen Gasly schoot er één keer overheen met 60,4 km/u. Naast de tijdstraffen voor de coureurs kregen de constructeurs ook een tikkie op de vingers; teams worden door de FIA beboet met 100 euro voor elke kilometer per uur dat ze te hard rijden. Ik vraag me af of ze nu een tientje over moeten maken naar de FIA voor 0,1 km/u te hard rijden.

Hoe meet de FIA de snelheid in de pits?

Alle overtredingen gebeurden bij het inrijden van de pitstraat. Daar meet de FIA de snelheid als volgt. Er zitten transponders in de auto's en elektronische meetlussen in het asfalt. Het systeem berekent de gemiddelde snelheid van een bolide door de tijd te meten die het kost om van de ene naar de andere meetlus te rijden.

In Monaco sturen coureurs vóór de laatste bocht al naar rechts, moeten direct na de pit-ingang scherp naar links. Wanneer een coureur deze bochten te agressief afsnijdt, wordt de gereden afstand korter. Hierdoor passeert de auto de meetlussen sneller dan normaal, wat door de computer automatisch wordt geregistreerd als een snelheidsovertreding – zelfs als de coureur op de teller niet daadwerkelijk te hard reed. Het kan dus zijn dat de coureur op tijd zijn pitlimiter heeft aangezet, maar te scherp de bocht om draaide en alsnog ‘’te hard’’ de pits in reed.

Alpine eist herziening

Het team van Alpine pikt het niet en heeft officieel een herziening (Right of Review) aangevraagd bij de FIA. De Franse renstal is na de race zelf met meetlinten en data aan de slag gegaan tussen de lussen om te controleren of de beweringen van de FIA wel kloppen. De autosportfederatie moet nu verplicht naar het protest kijken.

Mocht Alpine gelijk krijgen, dan kunnen de straffen van Russell, Gasly, Piastri en Colapinto worden weggestreept. Dat zou de uitslag flink opschudden: Gasly schuift in dat scenario door naar het podium (P3) ten koste van Isack Hadjar.

Hamilton protesteert ook

Ook Lewis Hamilton uitte in de persconferentie na de race zijn ongenoegen: ‘’Ik schrok toen ik hoorde dat ik te hard had gereden, want dat was feitelijk niet zo. Het draait hier puur om de afstand en dat is iets waar we echt naar moeten kijken. Ik hoorde dat veel coureurs vandaag zijn gepakt terwijl ze waarschijnlijk niet eens echt te snel reden. Als je een tijdstraf van vijf of tien seconden moet inlossen, is je race op zo'n kort circuit meteen verpest. Gelukkig heeft het mijn uiteindelijke resultaat niet al te hard beschadigd, maar het is wel iets wat we grondig moeten uitzoeken."

Kortom, het laatste woord over deze race is dan ook nog niet gesproken.

Bron: F1.com