Heel belangrijk nieuws voor de vakantieganger

Het kan je vakantie goed verzieken als je niet oplet...

Veel Nederlanders hangen deze zomer weer een paar fietsen achterop de auto en vertrekken richting Frankrijk, Italië of een camping ergens in Nederland. Alles lijkt goed geregeld en tiptop in orde, maar er is een detail waar veel mensen zich niet van bewust zijn. Een detail dat behoorlijk duur kan uitpakken.

Veel mensen denken namelijk dat die fietsen automatisch zijn meeverzekerd omdat ze achter op de auto staan. Maar dat is vaak helemaal niet zo, zegt de site autoverzekering.nl.

Wie tijdens het parkeren een paaltje raakt of achteruit tegen een muur rijdt, krijgt de schade aan de fietsen in veel gevallen niet vergoed. En nu wordt het echt interessant, ook niet wanneer de auto allrisk verzekerd is. De autoverzekering ziet de fietsen namelijk doorgaans niet als onderdeel van de auto.

Dat ligt anders als iemand anders de schade veroorzaakt. In dat geval kan de schade vaak worden verhaald op de verzekering van de tegenpartij.

Opvallend genoeg geldt voor de fietsendrager zelf vaak weer iets anders. Die wordt door veel verzekeraars gezien als accessoire van de auto. Daardoor kan schade aan de drager bij een allriskverzekering soms wel worden vergoed, al gelden daarvoor meestal maximumbedragen.

Vooral bij elektrische fietsen kan dat een vervelende verrassing zijn. Een nieuwe e-bike kost al snel een paar duizend euro. Tel daar een fietsendrager van een paar honderd euro bij op en een klein ongelukje op weg naar de camping kan ineens behoorlijk in de papieren lopen.

Wie zijn fiets onderweg goed verzekerd wil hebben, komt daarom vaak uit bij een aparte fietsverzekering of moet kijken wat er precies onder de reisverzekering valt. Dat verschilt per verzekeraar en polis.

Dus daarom zijn wij er van Autoblog om, je te waarschuwen. Verzeker je fiets goed als je ermee op vakantie gaat. Of eigenlijk veel beter, neem je fiets gewoon niet mee. Gewoon lekker lamzakkerig aan de bar hangen in je Turkse all incusive.

Veel beter!