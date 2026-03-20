Jetten: verlagen accijns desastreus voor energietransitie

Regeringen in heel Europa proberen wat aan de exploderende brandstofprijzen te doen, maar onze premier Jetten wil er niet aan.

Het is allemaal wat met die duizend bommen en granaten in het Midden-Oosten. We hebben er niet voor gekozen, hebben er geen invloed op, maar betalen wel de rekening. Een volle tank benzine kost je inmiddels een arm en een been en diesel tanken is helemaal huilen met de pet op.

Gelukkig is daar onze vers gekozen regering die daadkrachtig deze crisis te lijf gaat en aan jullie portemonnee denkt… NOT. Het ene na het andere prijsrecord wordt aan de pomp gevestigd, maar dat je failliet gaat aan naar je werk op en neer rijden maakt onze nieuwe premier geen F uit. Want zo zegt hij tegenover de camera’s in Brussel: “Verlaging van de brandstofprijzen is slecht voor de Nederlandse energietransitie”.

U moet bloeden

Ja, ieder volk krijgt de regering die het verdient… Met de keus voor een klimaatdrammer (niet onze woorden, met trots gedragen door Robbie zelf) in Den Haag is het natuurlijk niet zo gek dat je dan ook door klimaat gemotiveerd beleid krijgt. Als je stemt voor een mooie lach en het poseren voor een Nederlandse vlag en het verkiezingsprogramma niet leest, moet je nu niet huilie huilie doen.

Niet dat de premier van ons allemaal geen begrip toont, maar voor begrip koop je geen benzine zeg maar. Tegenover de Telegraaf zegt Jetten dat de prijzen aan de pomp gigantisch hoog zijn:

Ik kan me voorstellen dat veel mensen die onderweg zijn naar hun werk en mkb-ondernemers even moeten schelden als ze moeten afrekenen.

Premier Rob Jetten heeft een goed voorstellingsvermogen

Accijns omlaag!

In Brussel voelen ze nattigheid en dus roept de EU zijn lidstaten op om de belastingen te verlagen. Onze nieuwe kabinet weigert dat te doen en kijkt liever even aan hoe lang deze oorlog in Iran gaat duren en wat het voor de energieprijzen doet. Daarna kijkt het kabinet wel verder. Als u failliet bent zeg maar.

Andere landen binnen de Europese Unie kijken daar anders tegenaan. Die zien hun onderdanen krom liggen voor een tank vol peut en doen wel iets. Zo hebben Kroatië en Hongarije een prijsplafond ingevoerd, in Frankrijk heeft marktleider TotalEnergies een maximumprijs ingesteld en in België is er al een maximumprijs.

Italië

Ondergetekende zag in Italië vanmorgen bij de pomp dat per direct de accijns met 25 cent verlaagd is voor in ieder geval twintig dagen. Die dagen gaat de Italiaanse regering gebruken om te kijken of de brandstofaccijns wellicht beter aangepast kan worden naar een dynamische accijns. Ja Jetten zo kan het ook, meteen handelen voor een beperkte termijn en die termijn gebruiken voor een lange termijn oplossing.

Wat de Italiaanse regering overigens ook meteen gaat regelen is een anti-speculatie-mechanisme. Dat wil zeggen dat de prijzen aan de pomp straks direct met de olieprijzen op de wereldmarkt mee moeten bewegen. Oliebedrijven moeten dan dagelijks adviesprijzen gaan publiceren en pomphouders mogen daar dan niet boven zitten. De prijs aan de pomp gaat natuurlijk altijd meteen omhoog als de olieprijs stijgt, maar niet meteen omlaag als de prijs op de wereldmarkt daalt. Dure voorraad enzo. Nou dat mag dus straks niet meer in Italië.

Prijspeil Europa

Met deze lappendeken aan maatregelen in Europa steekt ons land in ieder geval met kop en schouders boven de andere landen uit met onze prijs voor een litertje peut. Voor de leuk even een klein overzichtje van de gemiddele Europese benzineprijzen volgens het prijspeil van nu.

Land Prijs per liter benzine Nederland € 2,54 Duitsland € 2,03 Frankrijk € 1,93 België € 1,82 Italië € 1,71 Luxemburg € 1,70 Kroatië € 1,50

Kortom in heel Europa komen regeringen in beweging omdat ze zien dat door de oorlog van Bibi en daddy Trump het dinosap niet meer te betalen is. Maar in ons kikkerlandje is de nieuwe minderheidsregering een andere mening toegedaan en “begrijpt” de premier de zorgen, maar doet voorlopig niets aan de hoogte van de accijnzen en telt zijn geld met de eveneens verhoogde btw opbrengst. Want die gaat natuurlijk over het totaalbedrag inclusief accijnzen en brengt dus extra veel geld in het laatje wat onze Premier Robbie weer in de energietransitie kan steken.

