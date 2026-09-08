'Het maakt niet uit wie auto's maakt in de EU, als ze hier maar gemaakt worden'

Je kunt veel zeggen, maar door de invasie van Chinese autofabrikanten in Europa hebben onze eigen autobouwers het er niet makkelijker op gekregen. En dat terwijl het marktaandeel van de nieuwe merken blijft groeien en de problemen van de Europese fabrikanten dus alleen maar groter worden. Zo groot dat heel de EU eronder kan gaan lijden als er niets veranderd.

Misschien heb je het gemist, maar de Europese auto-industrie is best een belangrijke steunpilaar voor de algehele Europese economie. Het is goed voor ongeveer zeven procent van het totale bbp en houdt ruwweg 14 miljoen mensen aan het werk. Nu daaraan gerommeld wordt door de Chinese nieuwkomers, gaan vanzelfsprekend de alarmbellen af. Dat zien de beleidsmakers in Brussel die hard werken aan regelgeving die het de Chinezen wat lastiger moeten maken en de eigen fabrikanten wat moet helpen. Maar ook de industrie rond de autofabrikanten ziet de bui hangen en schreeuwt om inzicht.

Einde Europese welvaart

Volgens Francisco Riberas (de CEO van Gestampt wat een van de grootste onderdelen leveranciers van Europa is) heeft de hele industrie liggen slapen terwijl China massaal inzette op EV's. Hij stelt dan ook dat de EU nu alles op alles moet zetten om onze eigen autoindustrie te redden. Gebeurt dat niet, dan gaan de gevolgen veel heftiger zijn dan alleen het omvallen van een autofabrikant, ook alle toeleveranciers gaan dan mee. Hij windt er absoluut geen doekjes om en denkt dat heel Europa wel eens de welvaartspositie die het nu heeft, kan verliezen.

Zijn oplossing voor de problematiek is overigens net zo hard als zijn toekomstvisie: omarm de Chinezen op welke manier dan ook. "Uiteindelijk is het niet belangrijk wie de auto maakt. Het gaat erom dat de auto hier gemaakt wordt en dat er daardoor banen blijven", zegt hij tegenover het FT. "Ik denk dat mensen dat wel eens vergeten."

Meer dan alleen verwelkomen

Dat zou kunnen betekenen dat uiteindelijk alle auto's in Europa door Chinese bedrijven worden gemaakt. Zo zwart-wit zou het kunnen zijn. Maar daarnaast stelt de ietwat uitgesproken CEO wel dat er wat haken en ogen zitten aan zijn visie. Zo vindt hij wel dat als de Chinezen hier gaan produceren, ze niet alle grondstoffen en onderdelen simpelweg uit China moeten halen en hier enkel auto's assembleren.

"Als het erop uitdraait dat we hier alleen maar auto's in elkaar aan het schroeven zijn terwijl alle onderdelen uit China komen, hebben we de hele toeleveringsketen gesloopt." En juist dat is iets wat nu vooral gebeurt. Partijen als Chery, BYD en Geely bouwen inmiddels auto's op Europees grondgebied, maar gebruiken daarvoor nauwelijks toelevering uit Europa.

Naar goed Chinees voorbeeld

Vanuit de EU wordt ook al aan dit probleem gewerkt onder de IAA-plannen die waarschijnlijk gaan eisen dat Chinese partijen die hier auto's willen gaan bouwen ook aan een bepaalde basis van kennisdeling moeten doen en een deel van hun onderdelen en grondstoffen uit Europa moeten halen. Iets wat Riberas niet vroeg genoeg kan komen. "Elke dag gaan er meer bedrijven ten onder. En als die industriële basis eenmaal weg is, komt het niet meer terug.

Als laatste verwijst de uitgesproken man naar het voorbeeld dat China al jaren en jaren aangeeft. Wil je daar voet aan de grond krijgen, dan moet je samenwerken met een lokale partij. En dat gaat verder dan enkel de handen in elkaar slaan voor een gedeelde productie. "Het idee is dat iedereen samenkomt en hard werk. Iets wat we nog wel eens lijken te vergeten", verklaart hij.

Volg ons ook op Google Nieuws

Stel Autoblog in als voorkeur op Google Discover