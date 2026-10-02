Heel Rotterdam wordt betaald parkeren en meteen onbetaalbaar

De grote steden van ons land hebben het niet zo op auto's. Milieuzones worden ingesteld en als je er dan toch met je auto nog in mag, dan moet je grof betalen om hem te parkeren. In het centrum is dat nog niet zo vreemd, maar steeds meer steden voeren betaald parkeren in de hele stad in. Nu is het de beurt aan Rotterdam.

Gisteren ging het in de gemeenteraad van Rotterdam lang en uitvoerig over de invoering van betaald parkeren in heel Rotterdam, met uitzondering van Hoek van Holland, Pernis, Heijplaat en Rozenburg. Ook buiten de ringweg van Rotterdam moeten bewoners en bezoekers gaan betalen om hun auto te parkeren op straat. De eerste nieuwe zones moeten al op 1 december ingaan.

Geen referendum

De invoering van betaald parkeren leek niet een gelopen zaak. Vooral Leefbaar Rotterdam is een felle tegenstander. De partij startte twee weken geleden een actie voor een referendum over het invoeren van betaald parkeren. Binnen een week haalde de partij 8.000 steunbetuigingen op waar er slechts 1.000 nodig zijn om het onderwerp op de agenda te krijgen, zo meldt Rijnmond.

Leefbaar Rotterdam zag het helemaal zitten om de straat op te gaan om uit te leggen waarom volgens hen betaald parkeren in heel Rotterdam een slecht idee is. De partijen in het college (PRO, VVD, D66, Volt en het CDA) zien dat niet zitten. Zij zitten nu aan de knoppen en vinden dit wel een goed idee. Dus toen het voorstel voor een referendum in stemming werd gebracht haalde Leefbaar Rotterdam bakzeil.

De fracties in het college vinden dat ze in hun recht staan, want ze zijn door Rotterdam aangesteld om de komende jaren de gemeente te runnen. Overigens stond betaald parkeren alleen in de verkiezingsprogramma's van PRO, D66 en Volt. De VVD was zelfs expliciet tegen betaald parkeren buiten de ring, maar stemde in voor het college akkoord. CDA had geen mening.

Bewoners niet onverdeeld enthousiast

Ook bewoners hebben de afgelopen weken veelvuldig van zich laten horen. Veel mensen willen helemaal geen betaald parkeren. Bijvoorbeeld omdat er geen parkeerproblemen in hun wijk zijn en er parkeerruimte genoeg is. Toch moeten ze straks gewoon betalen. Extra kosten die ze nu niet hebben. Ook voor het bezoek brengt dat extra kosten met zich mee.

De wijk Nesselande mag het spits afbijten op 1 december en daarna komt er iedere twee maanden een wijk bij waar vanaf dat moment betaald mag worden om je auto voor je huis te parkeren. De raad stemde na het afschieten van het referendum meteen in met de plannen van wethouder Chantal Zeegers (D66). Die kreeg ook nog een motie van wantrouwen aan de broek omdat ze over geen enkel onderdeel meer wilde bewegen. Invoeren zoals bedacht was door haar en geen wijzigingen. Slikken of stikken. Het werd slikken, want de partijen in het college stemden voor.

Betaald parkeren ook meteen onbetaalbaar

Nu het college toch bezig was, zijn ook de parkeertarieven meteen flink omhoog geschroefd. Vanaf 1 november gaat een uurtje parkeren op straat flink meer kosten. In het centrum gaat het uurtarief naar 7,20 euro. Ook worden de venstertijden opgerekt. Je moet nu betalen van maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 en 23:00 uur en op zondag van 12:00 tot 23:00 uur.

De belangrijkste reden om dit allemaal in te voeren is natuurlijk het milieu en de leefbaarheid... Oh nee... Het levert de gemeente 237 miljoen euro aan inkomsten op. Een belangrijke reden voor het college om de plannen door te voeren, geven ze zelf ook toe. Het geld gaat onder meer naar betaalbare woningen, de verduurzaming van de haven, de opvang van daklozen, veiligheid en de zorg voor de jeugd. We voorspellen een prima verkiezingsuitslag voor de VVD bij de volgende verkiezingen (NOT). Net als op nationaal niveau....

Foto via Autoblog Spots. Spotter: louwmedia