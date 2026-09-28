Heet: AMG Black Series GT-prototype vat vlam bij de Nürburgring!

De nieuwe Black Series komt eraan. AMG is nog druk bezig met de volgende V8-topper te testen. Tenminste, als de auto niet verandert in een barbecue.

Spotters rondom de Nordschleife in Nürburg zagen een prototype van de nieuwe Black Series GT rijden en zetten de auto op de foto. Het viel al op een rotonde vlakbij het circuit op dat er wat vlammen onder de auto vandaan kwamen aan de rechterflank, vlak onder de uitlaat.

Het vuurtje blijft branden terwijl de AMG vrolijk verder rijdt. Wanneer hij op een helling voor een slagboom stil komt te staan, krijgt het vuur de tijd om om zich heen te grijpen. Een deel van de gecamoufleerde koets vat ook vlam. Gelukkig zijn er volgens de fotografen wat AMG- en Manthey Racing-werknemers in de buurt met wat brandblussers om erger te voorkomen.

Het brandje was zo snel geblust dat de lokale brandweer er niet aan te pas hoefde te komen. De bestuurder van de test-AMG kon ook op tijd en zonder kleerscheuren uitstappen. Vervolgens parkeerde het AMG-personeel doelbewust wat auto's voor de smeulende Black Series zodat onze fotograaf er niet nog meer beelden van kon schieten. Hierna is de prototype achter een G-Klasse gehangen en afgesleept naar AMG’s afdeling bij de Nürburgring. Volgens onze bron Carspymedia is de AMG teruggestuurd naar het hoofdkantoor in Affalterbach. Daar gaan de experts kijken wat er mis ging en krijgt de Black Series een beurtje zodat ie weer verder kan testen.

Hoofdfoto ter illustratie: Mercedes-AMG GT Black Series gespot door Dylan.